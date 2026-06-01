POGLEDAJTE AKCIJU FRANCUSKIH SPECIJALACA: Ovako su zaplenili ruski tanker u Atlantskom okeanu (VIDEO)
FRANCUSKE pomorske snage su u nedelju zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsednik Emanuel Makron u svom obraćanju, prenosi Evropska pravda.
Makron je obavestio da je operacija izvedena u Atlantskom okeanu u međunarodnim vodama uz podršku brojnih partnera, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Operacija je sprovedena u strogom skladu s pomorskim pravom.
"Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već preko četiri godine. Ovi brodovi, koji ne poštuju ni najosnovnija pravila pomorske plovidbe, takođe predstavljaju pretnju po životnu sredinu i bezbednost svih", naglasio je Makron.
Podsećanja radi, početkom maja, švedska obalska straža zadržala je sankcionisani brod blizu obale Treleborga.
Takođe je postalo poznato da Rumunija i Bugarska nastavljaju sa stvaranjem bezbednosnog čvorišta za kontrolu brodarstva u Crnom moru, uključujući i identifikaciju potencijalnih ruta za rusku "flotu u senci".
(Evropska pravda)
