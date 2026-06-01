POGLEDAJTE AKCIJU FRANCUSKIH SPECIJALACA: Ovako su zaplenili ruski tanker u Atlantskom okeanu (VIDEO)

FRANCUSKE pomorske snage su u nedelju zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsednik Emanuel Makron u svom obraćanju, prenosi Evropska pravda.

Foto: Tviter printskrin/ Emmanuel Macron

Makron je obavestio da je operacija izvedena u Atlantskom okeanu u međunarodnim vodama uz podršku brojnih partnera, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Operacija je sprovedena u strogom skladu s pomorskim pravom.

"Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već preko četiri godine. Ovi brodovi, koji ne poštuju ni najosnovnija pravila pomorske plovidbe, takođe predstavljaju pretnju po životnu sredinu i bezbednost svih", naglasio je Makron.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Podsećanja radi, početkom maja, švedska obalska straža zadržala je sankcionisani brod blizu obale Treleborga.

Takođe je postalo poznato da Rumunija i Bugarska nastavljaju sa stvaranjem bezbednosnog čvorišta za kontrolu brodarstva u Crnom moru, uključujući i identifikaciju potencijalnih ruta za rusku "flotu u senci".

(Evropska pravda)