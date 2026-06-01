POGLEDAJTE AKCIJU FRANCUSKIH SPECIJALACA: Ovako su zaplenili ruski tanker u Atlantskom okeanu (VIDEO)

В.Н.

01. 06. 2026. u 08:00

FRANCUSKE pomorske snage su u nedelju zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsednik Emanuel Makron u svom obraćanju, prenosi Evropska pravda.

ПОГЛЕДАЈТЕ АКЦИЈУ ФРАНЦУСКИХ СПЕЦИЈАЛАЦА: Овако су запленили руски танкер у Атлантском океану (ВИДЕО)

Foto: Tviter printskrin/ Emmanuel Macron

Makron je obavestio da je operacija izvedena u Atlantskom okeanu u međunarodnim vodama uz podršku brojnih partnera, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Operacija je sprovedena u strogom skladu s pomorskim pravom.

"Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već preko četiri godine. Ovi brodovi, koji ne poštuju ni najosnovnija pravila pomorske plovidbe, takođe predstavljaju pretnju po životnu sredinu i bezbednost svih", naglasio je Makron.

Podsećanja radi, početkom maja, švedska obalska straža zadržala je sankcionisani brod blizu obale Treleborga.

Takođe je postalo poznato da Rumunija i Bugarska nastavljaju sa stvaranjem bezbednosnog čvorišta za kontrolu brodarstva u Crnom moru, uključujući i identifikaciju potencijalnih ruta za rusku "flotu u senci".

(Evropska pravda)

Preporučujemo

PIVO, RADOST, PA SUZE: Nikola Jokić stigao u Srbiju, a tamo... (VIDEO)

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. A dok je MVP ispadao iz plej-ofa, za šta se pobrinuo San Antonio koji će u finalu igrati protiv Njujorka, Jokić je najpre uživao u Budimpešti u finalu Lige šampiona, a danas - u svom Somboru.

