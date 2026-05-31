TRAMP OBJAVIO VUČIĆEV INTERVJU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ekskluzivno za Breitbart News u svom kabinetu ovde izjavio da je američki predsednik Donald Tramp lako najpopularniji politički lider Sjedinjenih Država u njegovoj zemlji u veoma dugom vremenskom periodu.
Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmere, pri čemu tri četvrtine Srba vole Trampa i žele da pobedi. Vučić je rekao da u Srbiji Tramp ima „ubedljivo najveću podršku“ od bilo kog dela Evrope i da čak ni duboko crvene države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa Trampovom naklonošću ovde.
Vučićev intervju koji je objavio Tramp čitajte klikom OVDE.
Preporučujemo
OVO JE VUČIĆEV INTERVJU KOJI JE PODELIO TRAMP: Odzvanjaju reči predsednika Srbije
31. 05. 2026. u 20:07 >> 20:39
VUČIĆ USPEVA ONO ŠTO NI TITO NIJE: Posle ordena od Sija i Tramp o predsedniku Srbije
31. 05. 2026. u 20:37
ILUZIJA DEMOKRATIJE: Kako je blokaderski pokret pobedio samog sebe
31. 05. 2026. u 19:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)