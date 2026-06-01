VOĐE BLOKADERA IZVREĐALI VERNIKE SPC: "Poklanjanje pojasu Presvete Bogorodice je primitivni fetiš!" (VIDEO)

NOVA bruka i sramota blokadera u "Utisku nedelje".

Tačnije, Vukašin Milićević, član Predsedništva Demokratske stranke i teolog izbačen iz Srpske pravoslavne crkve, i Marija Vasić, profesorka iz Novog Sada, prednjačili su večeras u Utisku nedelje u napadima na izlaganje Pojasa Bogorodice i njegovo celivanje od strane vernika.

Olja Bećković: "Kako vidite redove ispred Hrama Svetog Save i poklanjanje pojasu Presvete Bogorodice?"

Marija Vasić - vođa blokadera terorista iz Novog Sada: "Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja."

Vukašin Milićević - DS: "Hteo sam bukvalno istim rečima da počnem, pošto sam pretpostavljao da da će ovo biti tema. Dakle, ovo je ogled u realnom vremenu iz sociologije, antropologije, psihologije i u konačnom i uh teologije."

