SKANDAL TRESE ROLAN GAROS! Bivši finalista brutalno pokraden (VIDEO)
Netvarne scene u Bulonjskoj šumi!
Brazilski teniser Žoao Fonseka plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa. Nakon što je u trećem kolu izbacio Novaka Đokovića, Fonseka je pobedio i dvostrukog finalistu ovog turnira Kaspera Ruda sa 3:1, po setovima 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2.
Ipak, ovaj meč je obeležila skandalozna odluka sudije zbog koje je Norvežanin žestoko oštećen. Šveđanka Luiza Azemar Engzel donela je odluku koja je i te kako uticala na ishod meča i napravila totalni haos.
Tada je neko sa tribina viknuo "aut". Rud je prekinuo poen misleći da je to uzviknuo linijski sudija. Pošto to nije bio slučaj Šveđanka je sišla da pogleda trag i pokazala je da je lopta bila u terenu. Međutim, tada se pojavio usporen snimak i na njemu se videlo da je navijač bio u pravu i da je bio baš veliki aut. Linijski sudija nije to video, ali ni ona.
Da stvari budu mnogo gore, da je ona videla pravi trag Rud bi osvojio drugi set. Dakle, izjednačio bi u setovima i ko zna šta bi bilo da je recimo Norvežanin bio taj koji je vodio sa 2:1 u setovima pošto je dobio treći set. Ta odluka izazvala je mnogo polemike i napravila haos u svetu tenisa.
Proslavljeni teniser Džim Kurijer je posle meča napao organizatore. Rolan Garos je jedini koji "čuva tradiciju" i drži linijske sudije, a ne kompjuter za donošenje odluka.
