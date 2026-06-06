RAZORAN, MANEVARSKI I NEUNIŠTIV: Iranski "Emad" uneo paniku u PVO sisteme SAD – Sve o raketi koja menja pravila rata
BALISTIČKA raketa srednjeg dometa "Emad" predstavlja važan sistem u arsenalu Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC). Nastala je kao unapređena verzija rakete "Šabab-3", i spada u klasu precizno vođenih balističkih projektila srednjeg dometa.
"Emad" koristi tečno gorivo i ima domet od približno 1.700 do 2.000 kilometara, što joj omogućava da sa teritorije Irana pogodi širok spektar ciljeva širom Bliskog istoka, uključujući američke vojne baze u Persijskom zalivu i infrastrukturu u zemljama regiona.
Iranska garda (IRGC) objavila je danas da je gađala baze SAD u Kuvajtu i Bahreinu.
Raketa nosi bojevu glavu mase do oko 750 kilograma, a njen najvažniji element je manevarska bojeva glava u završnoj fazi leta, koja može menjati putanju i time otežava presretanje sistemima protivvazdušne odbrane.
Procene cene proizvodnje (oko 250.000 dolara po raketi) nisu zvanično potvrđene i treba ih posmatrati kao okvirne analitičke procene, dok stvarni troškovi zavise od serije i konfiguracije.
Relativno jeftino, a snažno oružje
U aktuelnoj eskalaciji sukoba 2026. godine, Iran je izveo napade na više ciljeva u regionu, uključujući Kuvajt i Bahrein, gde su korišćeni balistički projektili i dronovi. Prema dostupnim izveštajima, deo iranskog arsenala uključivao je i rakete tipa Emad, iako se tačan miks korišćenog naoružanja razlikuje po napadu i izvoru.
Ovi udari se uklapaju u širi obrazac iranske strategije asimetričnog ratovanja, gde se relativno jeftinim balističkim oružjem vrši pritisak na protivnika i njegovu protivraketnu odbranu.
Niska cena omogućava Iranu strategiju iscrpljivanja: ispaljivanje rakete od 250.000 dolara primorava SAD i njihove saveznike da troše presretače sistema "Patriot", od kojih svaki košta oko 4 miliona dolara po komadu.
(Kurir)
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