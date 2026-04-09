Svet

ZELENSKI POTVRDIO: Spreman sam da se sastanem sa Putinom

В.Н.

09. 04. 2026. u 12:49

Volodimir Zelenski je izjavio da je spreman za direktan sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na neutralnom terenu.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

"Spreman sam da se sastanem sa Putinom. Sigurno ne u Moskvi, ni u Kijevu, ali postoje mnoga druga mesta – na Bliskom istoku, u Evropi ili SAD", rekao je Zelenski u intervjuu za italijanski Radio Rai.

Govoreći o Donbasu, ukrajinski lider je odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji, upozorivši da bi to omogućilo ruskim snagama da bez većih gubitaka zauzmu strateške pozicije i potencijalno prošire ofanzivu na druge gradove, uključujući Harkov.

Naveo je i da bi takav potez izazvao duboke podele u ukrajinskom društvu i ugrozio nezavisnost zemlje.

(Tanjug)

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

