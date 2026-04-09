ZELENSKI POTVRDIO: Spreman sam da se sastanem sa Putinom
Volodimir Zelenski je izjavio da je spreman za direktan sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na neutralnom terenu.
"Spreman sam da se sastanem sa Putinom. Sigurno ne u Moskvi, ni u Kijevu, ali postoje mnoga druga mesta – na Bliskom istoku, u Evropi ili SAD", rekao je Zelenski u intervjuu za italijanski Radio Rai.
Govoreći o Donbasu, ukrajinski lider je odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji, upozorivši da bi to omogućilo ruskim snagama da bez većih gubitaka zauzmu strateške pozicije i potencijalno prošire ofanzivu na druge gradove, uključujući Harkov.
Naveo je i da bi takav potez izazvao duboke podele u ukrajinskom društvu i ugrozio nezavisnost zemlje.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZLOPAMTILO IZ ESTONIJE: Kaja Kalas otkrila što EU ne pomaže zemljama Persijskog zaliva
09. 04. 2026. u 23:35
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
NOVI SASTANAK RUSA I AMERIKANACA U SAD: Dmitrijev sa članovima Trampove administracije
09. 04. 2026. u 23:05
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)