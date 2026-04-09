ZELENSKI POTVRDIO: Spreman sam da se sastanem sa Putinom

Volodimir Zelenski je izjavio da je spreman za direktan sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na neutralnom terenu.

"Spreman sam da se sastanem sa Putinom. Sigurno ne u Moskvi, ni u Kijevu, ali postoje mnoga druga mesta – na Bliskom istoku, u Evropi ili SAD", rekao je Zelenski u intervjuu za italijanski Radio Rai.

Govoreći o Donbasu, ukrajinski lider je odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji, upozorivši da bi to omogućilo ruskim snagama da bez većih gubitaka zauzmu strateške pozicije i potencijalno prošire ofanzivu na druge gradove, uključujući Harkov.

Naveo je i da bi takav potez izazvao duboke podele u ukrajinskom društvu i ugrozio nezavisnost zemlje.

(Tanjug)