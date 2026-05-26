ODBIJANjE Evropske unije da evakuiše diplomate iz Kijeva znači da imaju višak osoblja, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- EU je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromenjeno, uprkos upozorenjima Rusije. Pa, verovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja -napisao je Medvedev na Iksu.

The EU has said it will maintain its diplomatic presence in Kiev unchanged, despite Russia's warnings. Well, apparently they've got diplomats to spare and need to trim the headcount. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 26, 2026

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije je juče najavilo da Oružane snage Ruse Federacije pokreću sistematsku seriju udara na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, kao odgovor na teroristički napad na koledž i internat u Starobeljsku.

U ministarstvu su dodali da će udari će biti usmereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mesta.

Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev, a žitelje grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.

Evropska komisija je kasnije izjavila da EU neće evakuisati svoje diplomate iz Kijeva i, naprotiv, da će povećati vojnu podršku Ukrajini.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja