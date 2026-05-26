Svet

MEDVEDEV OPLEO PO EU: Evo zašto odbijaju da evakuišu ambasade u Kijevu

P. Đurđević

26. 05. 2026. u 18:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ODBIJANjE Evropske unije da evakuiše diplomate iz Kijeva znači da imaju višak osoblja, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

МЕДВЕДЕВ ОПЛЕО ПО ЕУ: Ево зашто одбијају да евакуишу амбасаде у Кијеву

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- EU je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromenjeno, uprkos upozorenjima Rusije. Pa, verovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja -napisao je Medvedev na Iksu.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije je juče najavilo da Oružane snage Ruse Federacije pokreću sistematsku seriju udara na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, kao odgovor na teroristički napad na koledž i internat u Starobeljsku. 

U ministarstvu su dodali da će udari će biti usmereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mesta.

Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev, a žitelje grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.

Evropska komisija je kasnije izjavila da EU neće evakuisati svoje diplomate iz Kijeva i, naprotiv, da će povećati vojnu podršku Ukrajini.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne!

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne!