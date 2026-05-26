ZAVRŠENA DNK ANALIZA POSMRTNIH OSTATAKA POVEZANIH SA UBISTVOM ALEKSANDRA NEŠOVIĆA: Evo šta je utvrđeno
VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu danas je iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.
DNK analizom utvrđeno je da se radi o A.N. čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine.
Zbog krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27" i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica.
Podsetimo, reč je o Aleksandru Nešoviću za koga se veruje da je ubijen u restoranu "27" na Dedinju.
(Kurir)
