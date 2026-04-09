IZRAEL NE PLANIRA STATI: "Zemlja se priprema za dugotrajan rat"

DOK Sjedinjene Američke Države i Iran pokušavaju da učvrste primirje, Izrael zauzima sve više teritorije svojih suseda u okviru priprema za dugotrajan i iscrpljujući sukob na Bliskom istoku, prenosi Rojters.

Stvaranje takozvanih tampon-zona u Gazi, Siriji, a sada i u Libanu, odražava strateški zaokret nakon napada 7. oktobra 2023, zaokret koji zemlju dovodi u stanje trajne borbene spremnosti, reklo je za Rojters šest izraelskih vojnih i odbrambenih zvaničnika.

Ovaj pristup ujedno je i priznanje realnosti koja je, kako navode zvaničnici, postala sve očiglednija nakon dve i po godine sukoba: iransko versko vođstvo, libanski Hezbolah, Hamas u Gazi i druge militantne grupe širom regiona ne mogu se u potpunosti eliminisati.

Akcije protiv Hezbolaha

- Izraelski lideri zaključili su da se nalaze u neprekidnom ratu protiv protivnika koje treba zastrašivati, pa čak i razbijati - rekao je Netan Braun iz fondacije Carnegie Endowment for International Peace.

SAD i Iran su u sredu dogovorili zatišje u borbama dok pregovaraju o sveobuhvatnijem završetku rata koji je izbio 28. februara. Izrael je pristao da obustavi napade na Iran, ali je poručio da neće zaustaviti svoje operacije protiv Hezbolaha, koji ima podršku Irana.

Hezbolah se u rat uključio 2. marta ispaljivanjem raketa na Izrael, koji je potom pokrenuo kopnenu invaziju na južni Liban kako bi uspostavio tampon-zonu do reke Litani. Reč je o širokom pojasu koji obuhvata oko 8 odsto libanske teritorije.

Izrael je naredio stotinama hiljada stanovnika tog područja da se evakuišu i započeo sa uništavanjem domova u šiitskim selima za koja veruje da ih je Hezbolah koristio za skladištenje oružja ili izvođenje napada.

Kuće kao vojni položaji

Visoki vojni zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman kako bi mogao da govori o bezbednosnim pitanjima, izjavio je da je cilj „očistiti“ područje u pojasu od 5 do 10 kilometara od granice. Time bi se izraelski pogranični gradovi našli van dometa Hezbolahovih raketnih bacača

Tampon–zona

Nakon što obezbedi tampon-zonu protiv Hezbolaha, Izrael će držati ili okupirati teritoriju u Libanu, Siriji, na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze, gde i dalje kontroliše više od polovine teritorije nakon oktobarskog primirja sa Hamasom.

"U Gazi – na više od polovine teritorije pojasa. U Siriji, od vrha planine Hermon do reke Jarmuk. U Libanu – prostrana tampon zona koja sprečava pretnju invazije i drži protivoklopnu vatru na bezbednoj udaljenosti od naših zajednica".

Plan o tampon-zoni u Libanu tek treba da bude predstavljen Netanjahuovom kabinetu, tvrde jedan član kabineta i dvojica zvaničnika. Izraelska vojska uputila je pitanja o tampon-zonama Netanjahuovom kabinetu, koji nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Kopnene snage

Međutim, drugi izraelski vojni zvaničnik, koji je takođe govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da reka Litani neće označavati novu granicu. Umesto toga, tampon-zonu nadzirale bi kopnene snage koje bi po potrebi sprovodile upade, bez nužnog držanja stalnih položaja uz reku.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac uporedio je razaranje u južnom Libanu sa politikom spaljene zemlje koja je korišćena protiv Hamasa u Gazi, a koja je dovela do raseljavanja čitavih gradova.

- Seoske kuće uz granicu, koje u svakom pogledu služe kao Hezbolahove predstraže, biće uništene po uzoru na Rafu i Kan Junis u Gazi, kako bi se uklonila pretnja izraelskim gradovima - rekao je 31. marta.

Eran Šamir-Borer, stručnjak za međunarodno pravo iz Izraelskog instituta za demokratiju, rekao je da je uništavanje civilne imovine uglavnom protivzakonito, uz izuzetke koji uključuju korišćenje imovine u vojne svrhe.

- Masovno uništavanje kuća u južnom Libanu koje se ne zasniva na pojedinačnoj proceni bilo bi protivzakonito - dodao je.

(Indeks.hr)

