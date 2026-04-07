PUCNJAVA ISPRED IZRAELSKOG KONZULATA U ISTANBULU: Tri osobe ubijene, dva turska policajca ranjena (VIDEO)

V.N.

07. 04. 2026. u 12:20

U PUCNjAVI u blizini zgrade izraelskog konzulata u najvećem turskom gradu Istanbulu danas su tri osobe poginule, a dva policajca su ranjena, javljaju lokalni mediji.

Foto: Printskrin/X/ Inside the conflict

Video snimak koji je objavio Rojters prikazuje policajca kako vadi pištolj i sklanja se u zaklon dok odjekuju pucnji.

Britanska agencija navodi da se vidi jedna osoba prekrivena krvlju.

Navodi se da je na području blizu izraelskog konzulata stalno pojačano naoružano policijsko prisustvo.

Televizijski snimci pokazuju naoružanu policiju kako patrolira u tom području nakon pucnjave.

(Kurir/Rojters)

