PUCNJAVA ISPRED IZRAELSKOG KONZULATA U ISTANBULU: Tri osobe ubijene, dva turska policajca ranjena (VIDEO)
U PUCNjAVI u blizini zgrade izraelskog konzulata u najvećem turskom gradu Istanbulu danas su tri osobe poginule, a dva policajca su ranjena, javljaju lokalni mediji.
Video snimak koji je objavio Rojters prikazuje policajca kako vadi pištolj i sklanja se u zaklon dok odjekuju pucnji.
Britanska agencija navodi da se vidi jedna osoba prekrivena krvlju.
Navodi se da je na području blizu izraelskog konzulata stalno pojačano naoružano policijsko prisustvo.
Televizijski snimci pokazuju naoružanu policiju kako patrolira u tom području nakon pucnjave.
(Kurir/Rojters)
BUKTI RAT NA BLISKOM ISTOKU: Iranski projektili pogodili naftna polja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
