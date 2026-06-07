"ON JE MAŠINA ZA UBIJANJE" Ruski vojnik preživeo napad čak šest dronova, sve ih oborio, njegov komandant u neverici
RUSKI marinac u sektoru Dobropolje oborio je šest jurišnih dronova ukrajinskih oružanih snaga mitraljezom koji su se kretali u njegovom pravcu, rekao je za RIA Novosti vojnik sa pozivnim znakom „Buša“ iz jedinice mornaričke pešadije u grupi snaga Centar.
Prema rečima zamenika komandanta voda 61. gardijske brigade marinaca, tokom jedne borbene epizode, grupa jurišnih dronova je istovremeno usmerena na ruskog vojnika.
Vojnik se sklonio u rov i ispalio kratke rafale iz mitraljeza, jedan za drugim, na neprijateljske dronove.
- Imamo lovca koji se zove Hanter. Ne znam, on je jednostavno mašina za ubijanje. Može da obori FPV letelice sa 70 metara mitraljezom. Bio je napadnut – šest njih. Napadali su ga jedan po jedan. Samo je pucao kratkim rafalima - rekao je marinac.
Vojnik je takođe primetio značajno povećanje broja ukrajinskih dronova u poređenju sa prošlom godinom. Dok su ranije između napada bili relativno mirni periodi, sada su dronovi gotovo stalno u vazduhu, objasnio je.
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