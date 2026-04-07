ŠOK IZ BELE KUĆE - TRAMP OTVORENO O NAFTI I RATU: „Uzeo bih Iran, ali narod hoće da se vratimo kući“
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je tokom uskršnjeg događaja u predsedničkoj rezidenciji da bi američki narod „voleo da nas vidi kako se vraćamo kući“ iz Irana, što je u suprotnosti sa ranijim oštrim porukama iz Vašingtona.
Iako je govorio o mogućnosti preuzimanja iranskih resursa, Tramp je istovremeno priznao da za takav potez možda ne postoji politička podrška.
– Voleo bih da uzmem naftu, jer je tu da se preuzme. Zaradili bismo mnogo novca. Ali, nažalost, američki narod bi voleo da nas vidi kako se vraćamo kući – rekao je Tramp.
Prema izveštaju prisutnih medija, predsednik SAD je više puta ukazao da bi ovakva operacija verovatno zahtevala kopnenu intervenciju, za koju trenutno ne postoji široka podrška.
– Jednostavno ne mislim da bi narod SAD to razumeo. Ja sam pre svega biznismen – poručio je Tramp, podsetivši na ranije američke poteze u Venecueli, gde su SAD učestvovale u eksploataciji nafte.
Tramp je dodao i da su nekada „pobednici uzimali sve“, aludirajući na ranije geopolitičke prakse.
Preporučujemo
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
06. 04. 2026. u 19:11
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
05. 04. 2026. u 22:11
"NE ŠMRČITE VIŠE KOKAIN" Brutalna poruka francuskog generala - ovo se Trampu neće svideti
05. 04. 2026. u 17:41
BUKTI RAT NA BLISKOM ISTOKU: Iran odgovara na Trampove poslednje pretnje, zatvoren ključni most u Saudijskoj Arabiji
07. 04. 2026. u 07:31 >> 09:03
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
