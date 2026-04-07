ŠOK IZ BELE KUĆE - TRAMP OTVORENO O NAFTI I RATU: „Uzeo bih Iran, ali narod hoće da se vratimo kući“

V.N.

07. 04. 2026. u 08:39

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je tokom uskršnjeg događaja u predsedničkoj rezidenciji da bi američki narod „voleo da nas vidi kako se vraćamo kući“ iz Irana, što je u suprotnosti sa ranijim oštrim porukama iz Vašingtona.

Foto: Alex Brandon/AP

Iako je govorio o mogućnosti preuzimanja iranskih resursa, Tramp je istovremeno priznao da za takav potez možda ne postoji politička podrška.

– Voleo bih da uzmem naftu, jer je tu da se preuzme. Zaradili bismo mnogo novca. Ali, nažalost, američki narod bi voleo da nas vidi kako se vraćamo kući – rekao je Tramp.

Prema izveštaju prisutnih medija, predsednik SAD je više puta ukazao da bi ovakva operacija verovatno zahtevala kopnenu intervenciju, za koju trenutno ne postoji široka podrška.

– Jednostavno ne mislim da bi narod SAD to razumeo. Ja sam pre svega biznismen – poručio je Tramp, podsetivši na ranije američke poteze u Venecueli, gde su SAD učestvovale u eksploataciji nafte.

Tramp je dodao i da su nekada „pobednici uzimali sve“, aludirajući na ranije geopolitičke prakse.

 

