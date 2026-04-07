"SADA JE VREME DA KAŽETE NE": Taker Karlson pozvao zvaničnike SAD da odbiju učešće u napadima na Iran

SJEDINjENE Države su ciljano bombardovale civilnu infrastrukturu u Iranu i to je apsolutno neprihvatljivo, rekao je američki novinar Taker Karlson.

Prema njegovim rečima, SAD ne pobeđuju u ratu protiv Irana.

- I naš predsednik – nije prošlo ni mesec i po dana od početka sukoba, koji, uzgred, ne dobijamo jer Ormuski moreuz nije otvoren… kaže da se spremamo da angažujemo naše Oružane snage kako bismo ubijali civile u toj zemlji koji to nisu izabrali - rekao je on.

Karlson je pozvao američke zvaničnike da odbiju učešće u daljim napadima na Iran.

- Sada je vreme da kažete ‘ne’ - rekao je on.

(Sputnjik)

