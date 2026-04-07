PREDSEDNIK NASTAVIO KONSULTACIJE SA STRANKAMA: Vučić se danas obraća u 13 časova (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas konsultacije sa predstavnicima stranaka.
Počele konsultacije sa SPS
U zgradi Predsedništva počeo je sastanak.
Predstavnici Socijalističke partije Srbije stigli su na konsultacije sa predsednikom.
Na konsultacije koje se održavaju u Predsedništvu Srbije došli su predsednik SPS Ivica Dačić kao i funkcioneri stranke Snežana Paunović, Dušan Bajatović, Đorđe Milićević, Novica Tončev i Aleksadar Antić.
Vučić juče razgovarao sa predstavnicima dve stranke
Kako je prethodno najavljeno danas se očekuje nasatavk konsultacija.
Vučić će se u 10 časova sastati sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, u 11 časova sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a u 12 sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije.
Nakon toga, Vučić će se obratiti medijima u 13 časova. Vučić se juče sastao sa predstavnicima stranke "Mi-glas iz naroda" i sa Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda.
U petak on se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja. Vučić je sazvao konsultacije sa strankama o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu, a nakon prvog dana konsultacija izjavio je da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.
On je tad naveo i da vanredni parlamentarni izbori formalno-pravno najranije mogu biti održani 31. maja, kao i da je moguće da izbori budu i krajem marta sledeće godine, ali da tada ne bi bili vanredni. Vučić je izjavio i da je neodgovorno i mnogo neozbiljno to što su opozicione stranke najavile da neće doći na konsultacije na koje je pozvao i istakao da Srbija mora da bude najvažnija i iznad uskih ličnih i partijskih interesa.
Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je u petak, posle konsultacija sa predsednikom Srbije, da je stav SVM-a da nije vreme niti ima potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima i da su stabilnost, predvidivost i razvoj na prvom mestu. Predsednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić izjavio je u petak posle konsultacija da je SPP uvek spremna za izbore, pogotovo u trenucima kada to postane konsenzus, ali da se moraju razmotriti sve okolnosti koje nam predstoje.
Predsednik Pokreta socijalista (PS) Aleksandar Vulin izjavio je posle konsultacija u petak da je razgovor bio ozbiljan i sadržajan i da je PS izneo stav da ne treba raspisivati izbore u trenutnoj atmosferi, kao i da je neophodna rekonstrukcija Vlade i da treba da bude sprovedena što pre.
Predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda Milan Krkobabić rekao je nakon konsultacija sa predsednikom u ponedeljak da je dijalog jedini izlaz iz nagomilanih problema, a da oduku o izborima treba doneti u skladu sa situacijom u zemlji, okruženju i u svetu, kao i u interesu građana dodajući da je ova stranka za njih spremna.
Predsednik poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda" Branko Pavlović izjavio je nakon konsultacija da ta stranka nije za održavanje parlamentarnih izbora u maju ili junu, jer smatra da prvo treba unaprediti izborni proces i vratiti poverenje građana u izbore.
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
