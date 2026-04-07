CEO SVET BRUJI O AFANU! Bosanci pronašla dečaka koji je Donarumi ukrao "šalabahter"
Reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svetsko prvenstvo, koje će u junu početi u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, boljim izvođenjem penala od Italije.
Naše komšije su u euforiji jer se, posle 12 godina čekanja, vraćaju na veliku scenu, ovo će im biti drugo veliko takmičenje na kojem će se pojaviti.
Sva četvorica bosanskohercegovačkih izvođača penala bila su precizna, italijanski golman Đanluiđi Donaruma nije uspeo da odbrani nijedan udarac, a razlog zašto je bio tamo leži uglavnom u sceni koja se dogodila pre nego što je penal izveden.
Naime, u jednom trenutku dečak, sakupljač lopti, utrčao je na teren i ukrao mu papirić na kojem je pisalo kako bosanski igrači šutiraju penale. Donaruma je bio besan kada je to shvatio, ali je bilo prekasno za njega, nije mogao ništa da učini.
Nekoliko dana kasnije, bosanski novinari sa Fejs TV-a u Sarajevu pronašli su dečaka. On je Afan Čizmić, ima 14 godina i ponosno im je dao izjavu, rekavši da je video kako je Donaruma stavio papirić prilično daleko od gola, pored peškira, i reagovao je čim je video priliku.
Bosnački navijači su oduševljeni, neki u komentarima pozivaju da ga odvedu na Svetsko prvenstvo.
