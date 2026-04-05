POMOĆNIK predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da je visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas tokom svoje karijere izgovorila „samo jednu zanimljivu frazu”, aludirajući na njenu nedavnu opasku o alkoholu u kontekstu globalne nestabilnosti.

Kaja Kalac je nešto ranije izjavila da je Rusija tokom poslednjeg veka napala 19 država, uključujući i afričke. Ruski novinar je pitao pomoćnika predsednika Rusije šta je šefica evropske diplomatije htela time da kaže.

-Ne znam, odgovorio je Ušakov.

-Čini mi se da je tokom svoje karijere izgovorila jednu zanimljivu rečenicu. Rekla je: ‘Vreme je da popijemo.’ Mislim da bi sada trebalo to i da uradi, dodao je on.

-Mislim da je u celoj svojoj karijeri izgovorila samo jednu zanimljivu frazu. Rekla je nešto poput: ‘Vreme je za piće’. Mislim da bi sada trebalo to i da uradi, kazao je Ušakov.

-A, verovatno i mi, dodao je diplomata uz osmeh.

Kaja Kalas je od decembra 2024. na funkciji šefice evropske diplomatije, odnosno visoke predstavnice EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku.

