"ZELENSKI JE OKRUTNA ŠALA" Mask: Ukrajina je prevarantska država

EROL Mask, otac američkog preduzetnika Ilona Maska, izjavio je danas da je Ukrajina prevarantska država koja služi za pranje novca i dodao da predsednika te zemlje Vladimira Zelenskog ne doživljava kao pravog lidera.

- Apsolutno je jasno da je Ukrajina neka vrsta operacije pranja novca, prevarantska država. Pitao sam Ukrajince koje poznajem, a oni su rekli da nemaju nikakav uticaj na ono što se dešava u zemlji - rekao je Mask na konferenciji za novinare u Moskvi, prenosi RIA Novosti.

On je pojasnio da je o situaciji u Ukrajini razgovarao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

- On (Lavrov) je rekao da Ukrajinci u Donbasu ciljaju Ruse, nazivajući ih životinjama. A Rusija, kako je rekao vaš ministar, nije mogla da stoji po strani i morala je da deluje. Verujem mu, verujem u ono što je rekao - naglasio je Mask.

On je napomenuo da se o ukrajinskom sukobu raspravlja širom sveta i da je svakome ko ima "bar pola mozga" očigledno da sa Ukrajinom "nešto nije u redu".

Erol Mask je napomenuo da Zelenskog ne doživljava kao pravog vođu i nazvao ga "okrutnom ukrajinskom šalom", kao i da ne vidi kod Zelenskog liderske kvalitete uporedive sa onima američkog predsednika Donalda Trampa ili njegovog ruskog kolege Vladimira Putina.

- Ne bih imao šta da kažem Zelenskom jer ga ne vidim kao predsednika ove zemlje. On mi deluje kao neko ko je tamo postavljen za predsednika. Ne vidim ga u istom svetlu kao nekoga poput Trampa ili Putina. Ne vidim ga kao lidera Ukrajine, to je neka vrsta šale - rekao je Mask u izjavi za TASS.

Biznismen je dodao da Putina smatra mirnim i razumnim liderom čije reči imaju smisla.

- Rekao sam da Putina vidim kao smirenog lidera i slušam šta on govori. Sve što kaže ima smisla za mene - nastavio je.

Mask je takođe rekao da nije imao stav o Zelenskom i da se obratio svojim ćerkama, koje žive u Sjedinjenim Američkim Državama, za savet.

Rekao je da su sve one, nezavisno jedna od druge, nazvale ukrajinskog predsednika "zlim čovekom".

- Nisam ja to rekao, one jesu. Rekao sam: 'O, u redu. Dakle, to je ono što misle.' I možda su u pravu, ne znam - dodao je Mask.

Erol Mask i Mej Mask, roditelji osnivača kompanija SpaceX i Tesla, razveli su se kada je njihov sin imao devet godina. Ilon Mask je nekoliko puta pomenuo da je njegov odnos sa ocem bio prilično težak i da neko vreme nisu održavali bliske odnose.

Poslednjih godina, oni su se ponovo povezali, a Erol Mask je izjavio da povremeno učestvuju u političkim diskusijama.

U jednom intervjuu, britanski novinar je pitao Maska starijeg šta je njegov sin rekao o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu tokom takvih razgovora. Erol Mask je odgovorio da se cela njegova porodica divi Putinu i smatra ga primerom snažnog vođe.

(Tanjug)

