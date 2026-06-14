"KIRE, ŠTA SI OPET URADIO"? Moskva oplela po Starmeru
DIREKTOR Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev oštro je kritikovao premijera Velike Britanije Kira Starmera, koji je rekao da je jutros naredio britanskim snagama da presretnu tanker za naftu iz "flote iz senke" koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš.
"Očajni Starmer, umesto da presreće svoje imigrante koji siluju, sakate i obezglavljuju britanski narod, pokušava da odvrati pažnju Ujedinjenog Kraljevstva eskalacijom", rekao je Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks.
Starmer je ranije danas objavio da je naredio britanskim oružanim snagama da presretnu tanker za naftu "flote iz senke", dodajući da je ta operacija, kako kaže, "zadala još jedan udarac Rusiji i podsetila one koji podstiču Putinov rat u Ukrajini da im neće biti dozvoljeno da se sakriju".
(Tanjug)
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