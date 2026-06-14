Ekonomija

POVEĆANJE PENZIJA: Vučić saopštio odlične vesti za penzionere - Novi paket!

В.Н.

14. 06. 2026. u 12:44

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ODLIČNA vest je stigla za penzionere u Srbiji koja se odnosi na povećanje penzija.

ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА: Вучић саопштио одличне вести за пензионере - Нови пакет!

Foto: Printskrin/Tv Prva

PIO fond se oglasio i saopštio kada će to da usledi.

Sada je stigla i najnovija informacija o novom paketu pomoći za penzionere koju je saopštio predsednik Aleksandar Vučić prilikom gostovanja na TV Prvoj.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se za penzionere priprema novi paket sa jednokratnim davanjima i da će se posebno gledati kako da se onima sa manjim penzijama pomogne nešto više nego onima koji imaju velike penzije.

- Nudim penzionerima novi paket. Tu će da budu i vaučeri za odlaske u banje, tu će da budu i jeftiniji lekovi, tu će da budu i nekakva jednokratna davanja - naveo je predsednik Vučić.

Da podsetimo, penzionerima je saopšteno koliko će penzije biti veće.

(Espreso)

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