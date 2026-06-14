Politika

VUČIĆ ČESTITAO TRAMPU 80. ROĐENDAN: "Vaša politika unela je novu dinamiku u savremene međunarodne odnose" (FOTO)

В.Н.

14. 06. 2026. u 12:47

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsedniku SAD Donaldu Trampu 80. rođendan

ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ТРАМПУ 80. РОЂЕНДАН: Ваша политика унела је нову динамику у савремене међународне односе (ФОТО)

AP Photo/Mark Schiefelbein/Tanjug/Amir Hamzagić

On se oglasio putem zvaničnog X naloga. 

"Srdačne čestitke Donaldu Trampu uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i mnogo uspeha u godinama koje dolaze. Vaša politika unela je novu dinamiku u savremene međunarodne odnose i doprinela promenama koje oblikuju današnju geopolitičku sliku sveta. U vremenu velikih izazova i brzih promena, pokazali ste da liderstvo podrazumeva hrabrost da se donose teške odluke, ali i sposobnost da se prepoznaju prilike za napredak i saradnju. Uz izraze poštovanja, želim Vam da rođendan proslavite okruženi porodicom, prijateljima i saradnicima, ponosni na rezultate koje ste ostvarili i nasleđe koje ostavljate budućim generacijama", stoji u poruci.

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