VUČIĆ ČESTITAO TRAMPU 80. ROĐENDAN: "Vaša politika unela je novu dinamiku u savremene međunarodne odnose" (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsedniku SAD Donaldu Trampu 80. rođendan

AP Photo/Mark Schiefelbein/Tanjug/Amir Hamzagić

On se oglasio putem zvaničnog X naloga.

Srdačne čestitke @realdonaldtrump uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i mnogo uspeha u godinama koje dolaze.

Vaša politika unela je novu dinamiku u savremene međunarodne odnose i doprinela promenama koje oblikuju današnju geopolitičku sliku sveta. U vremenu velikih izazova i… — Aleksandar Vučić (@predsednikrs) June 14, 2026

"Srdačne čestitke Donaldu Trampu uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i mnogo uspeha u godinama koje dolaze. Vaša politika unela je novu dinamiku u savremene međunarodne odnose i doprinela promenama koje oblikuju današnju geopolitičku sliku sveta. U vremenu velikih izazova i brzih promena, pokazali ste da liderstvo podrazumeva hrabrost da se donose teške odluke, ali i sposobnost da se prepoznaju prilike za napredak i saradnju. Uz izraze poštovanja, želim Vam da rođendan proslavite okruženi porodicom, prijateljima i saradnicima, ponosni na rezultate koje ste ostvarili i nasleđe koje ostavljate budućim generacijama", stoji u poruci.