Fudbal

SVET GLEDA U ČUDU: Maroko uspeo što nikada nije niko na Svetskom prvenstvu

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14. 06. 2026. u 10:24

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Maroko je u remiju protiv Brazila (1:1) ispisao istoriju Svetskog prvenstva.

СВЕТ ГЛЕДА У ЧУДУ: Мароко успео што никада није нико на Светском првенству

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum

Reprezentacija koja je u Kataru postala prva afrička ekipa u polufinalu Mundijala pokazala je da to nije slučajnost. 

"Lavovi" su prva selekcija koja je u istoriji planetarne fudbalske smotre imala 11 igrača rođenih van zemlje koju predstavljaju u istom trenutku na terenu. 

Svi igrači koji su se našli na terenu na početku meča rođeni su u evropskim ili severnoameričkim državama, ali su kroz porodične veze odabrali da nastupaju za Maroko. 

U Španiji su rođeni Ašraf Hakimi, Ismael Saibari i Čadi Riad. U Francuskoj Isa Diop, Nil El Ajnaui, AJub Buadi i El Murabet. Iz Belgije stižu Čemsdine Talbi, Bilal El Khanus. U Holandiji je rođen Nusair Mazraui, a golman Jasin Bono rođen je u Kanadi. 

Ipak, tu se ne radi o slučajnosti. Već strategiji tamošnjeg fudbalskog saveza. Maroko radi godinama sa igračima iz dijaspore, posebno onima rođenima u pomenutim zemljama. Mnogi od njih prve fudbalske korake napravili su u nekim od najboljih evropskih fudbalskih akademija, ali su odlučili da nastupaju za zemlju svojih roditelja. 

Upravo je ta kombinacija evropskog razvoja i snažne ljubavi prema Maroku bila ključna za uspeh u Kataru. 

Dok je za neke ovo dokaz globalizacije, za druge je pitanje koliko nacionalne reprezentacije održavaju sistem unutar države. 

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