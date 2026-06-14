HITNO SE OGLASIO TRAMP: Iran je "upravo pristao"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran "upravo pristao" da nikada neće imati nuklearno oružje.

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"Sada imamo najjaču granicu, najbolju berzu i najveći uspeh koji je naša zemlja ikada videla, a uzgred, imamo i Islamsku Republiku Iran koja je upravo pristala da nikada neće imati nuklearno oružje, a Ormuski moreuz će uskoro biti otvoren", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Kako je dodao, cene gasa će naglo pasti, a kupovna moć će biti daleko veća nego što su to pokazivale brojke iz godina administracije njegovog prethodnika Džozefa Bajdena, obeleženih rekordnom inflacijom.

Tramp je prethodno, u subotu, najavio da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan danas i ocenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja, uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuski moreuz biti otvoren za međunarodni saobraćaj.

Sa druge strane, iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je sinoć da sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država neće biti potpisan danas, odbacujući ranije tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa, uz ocenu da njegovo insistiranje na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim.



(Tanjug)