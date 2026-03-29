IRAN NAPRAVIO POSEBAN PLAN: Spremni da dočekaju kopnenu invaziju

IRANSKI režim je izdao novu direktivu za pripremu oružanih snaga za mogući kopneni napad SAD i za suzbijanje potencijalnih sabotaža i diverzantskih operacija u glavnom gradu i većim gradovima.

Foto: Profimedia

Prema uputstvima, vojne i bezbednosne jedinice su ovlašćene da deluju samostalno, čak i bez direktnih naređenja centralne komande. U slučaju napada SAD, Iran je pretio da će zauzeti obale Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, izveštava The Jerusalem Post.

Direktiva „pucaj po volji“

Dobro obavešteni izvor otkrio je The Media Line-u da je direktiva, koju je sastavio Generalštab oružanih snaga i koordinisala sa odlukama vrhovnog komandanta, Vrhovnog saveta odbrane i Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti, prosleđena raznim vojnim i bezbednosnim jedinicama.

Jedinicama je naloženo da obezbede punu spremnost, zaštite osetljiva područja, uspostave neophodna raspoređivanja i pripreme se za moguću „intervenciju neprijateljskih kopnenih elemenata u različitim regionima“.

Ključni deo direktive je ovlašćenje da deluju samostalno, ako je potrebno, bez čekanja naređenja iz štaba.

Vlasti opisuju ovaj pristup kao „pucaj po volji“ (Atash be Ekhtiar).

Direktiva, koja podseća na „Operaciju Valkira“ koju je sprovela Nemačka iz nacističkog doba, sugeriše da režim predviđa eskalaciju sukoba, uključujući mogućnost američke kopnene invazije na iransku teritoriju, pa čak i zauzimanje delova juga zemlje ili strateških ostrva.

Takođe ukazuje na to da se vlasti pripremaju za scenario u kojem bi centralizovane komandne strukture ili komunikacione mreže mogle biti ozbiljno poremećene.

Strah od unutrašnjih nemira

Direktiva takođe otkriva da iranski vojni komandanti smatraju pretnju naoružanih grupa u Teheranu i drugim većim gradovima, kao i u iranskom Kurdistanu, veoma ozbiljnom.

Ovo je pogoršano činjenicom da veliki delovi plemenskog stanovništva širom zapadnog i jugozapadnog Irana imaju pristup vatrenom oružju, obično ilegalno.

Naoružane grupe Beludžistana su i dalje aktivne u istočnom Iranu.

Zabrinutost režima izgleda da je podstaknuta propagandom organizacije Modžahedin-e Halk o operacijama njene takozvane Oslobodilačke vojske i „pobunjeničkih jedinica“.

Pored toga, šire se glasine o postojanju „Besmrtne garde“ (Gard e Džavidan) povezane sa pristalicama monarhije, o čemu je Reza Pahlavi nedavno prvi put javno govorio uoči proslave praznika Čaharšanbe Suri.

Američke pripreme

Strahovi u rukovodstvu Islamske Republike pojačani su nedavnim vojnim aktivnostima SAD, uključujući raspoređivanje marinaca i vazduhoplovnih snaga u region, kao i ponovljenim izjavama Donalda Trampa i drugih američkih zvaničnika o mogućnosti kopnene operacije.

Na ovu zabrinutost ukazuju i izjave predsednika parlamenta Mohameda Bagera Galibafa, koji je, uprkos tome što nema formalnu izvršnu ili vojnu vlast, javno upozorio Sjedinjene Države protiv bilo kakvog kopnenog napada na iranska ostrva.

Farzin Nadimi, viši saradnik Vašingtonskog instituta i analitičar za iranska vojna i bezbednosna pitanja, rekao je za The Media Line da je verovatno da će američka operacija usmerena na privremenu kontrolu određenih ostrva ili priobalnih položaja sa pogledom na Ormuski moreuz biti verovatna.

Velika sila

- Ono što izgleda verovatnije u bliskoj budućnosti nije potpuna kopnena invazija, već ograničene, selektivne i komplementarne kopnene operacije - kao što su misije specijalnih snaga i pokušaji privremene kontrole određenih ostrva ili strateških priobalnih položaja sa pogledom na Ormuski moreuz - rekao je on.

„Takav scenario se značajno razlikuje od totalnog kopnenog rata, ali ostaje skup i veoma rizičan. Ulazak na iransko kopno radi okupacije ili dubljih prodora zahtevao bi velike snage, značajnu logističku podršku i održivu političku volju - faktore koji bi mogli brzo pretvoriti sukob u dugotrajan i iscrpljujući rat - dodao je Nadimi.

Prema njegovim rečima, uprkos važnosti takvog razvoja događaja u slabljenju pozicije režima, krajnji ishod rata će i dalje zavisiti od nastavka vazdušne kampanje i njene sposobnosti da odlučno izbaci Islamsku Republiku iz ravnoteže.

Priprema za kopneni rat

Procena unutar oružanih snaga Islamske Republike je da bi sledeća faza sukoba mogla da uključi kopneno ratovanje i gradske borbe.

U skladu sa ovim, ranije je objavljen audio snimak koji se pripisuje komandantu paravojnih snaga Basidž u Teheranu, u kojem on posebno navodi da u slučaju napada dronom, snage Basidž treba da „očiste područje“, povuku se u okolne uličice i zauzmu položaje „kako bi mogle da se angažuju ako se aktivira bilo koja neprijateljska oružana snaga“.

Usred izveštaja koji sugerišu da se američka vojska sprema za „konačni udar“, iranske vlasti očigledno razmatraju scenarije poput vojne invazije, zauzimanja ostrva Harg ili drugih strateških ostrva, pa čak i delova južnog Irana u blizini Ormuskog moreuza kao sasvim moguće.

Državni list Teheran Tajms je u četvrtak objavio, pozivajući se na „iranskog bezbednosnog analitičara“, da bi u slučaju američkog kopnenog napada, Iran okupirao obale UAE i Bahreina. Nova direktiva ukazuje da se, u odsustvu Modžtabe Hamneija - nominalnog lidera koji je uglavnom nestao iz javnosti - rukovodstvo režima sprema za eskalaciju rata i mogućnost direktnog kopnenog sukoba.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja