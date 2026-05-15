OVO NIKO ŽIV NIJE ZNAO! Neverovatno zašto je ser Aleks Ferguson počeo da nosi naočare!

15. 05. 2026. u 07:30

ОВО НИКО ЖИВ НИЈЕ ЗНАО! Невероватно зашто је сер Алекс Фергусон почео да носи наочаре!

FOTO: Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čuveni golman Peter Šmajhel objasnio kako je ser Aleks Feruguson, koji ga je trenirao u Mančester junajtedu, počeo da nosi naočare.

Za sve je "kriv" dvomeč sa Borusijom u Ligi šampiona 1997. godine, kada je Junajted oba puta izgubio sa 0:1 i ispao.

Šmajhelova ispovest glasila je ovako:

"Ser Aleks Ferguson mi je priredio svoj čuveni 'tretman fenom' (vikanje u lice) trećeg stepena. Nikada ranije nisam doživeo tako nešto. Neverovatno. Bio je toliko ljut na mene... I bio je ljut čak i nakon utakmice", počeo slavni čuvar mreže, čiji je sin Kasper i sam poznati golman.

Priča se nastavila ovako:

"Naravno, ispali smo (iz Lige šampiona), a on bi se obično malo 'obratio' igračima nakon toga. Ja sam se zaista osećao loše, ali lopta je stvarno iznenadno promenila pravac (rikošet), i ja sam mu to rekao. On je samo odbrusio: 'Aaa, klasični golmanski izgovori!' – bio je baš, baš besan".

I, tu priča dobija obrta:

"Sledećeg dana, pozvao me je u svoju kancelariju. Pomislio sam: 'O bože, zar će nastaviti?'", rekao je Šmajhel i otkrio nešto što je malo ko znao:

"Međutim, izvinio mi se! Naime, on je otišao kući posle meča, ponovo pogledao gol na TV-u, video je da je stvarno bio rikošet i izvinio mi se. Odmah nakon tog izvinjenjea je otišao kod optičara i uzeo naočare. Od tog dana, uvek je nosio naočare. Eto, pogledajte i sami, na utakmici protiv Dortmunda – bio je bez naočara. A onda već na sledećoj utakmici – Aleks Ferguson sa naočarima", rekao je Peter Šmajhel.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

NE IGRAM DA BIH RUŠIO REKORDE, VEĆ DA...! Janik Siner nakon što je nadmašio uspeh Novaka Đokovića

