OVO NIKO ŽIV NIJE ZNAO! Neverovatno zašto je ser Aleks Ferguson počeo da nosi naočare!

Najnovije vesti iz fudbala su prilično zanimljive.

Čuveni golman Peter Šmajhel objasnio kako je ser Aleks Feruguson, koji ga je trenirao u Mančester junajtedu, počeo da nosi naočare.

Za sve je "kriv" dvomeč sa Borusijom u Ligi šampiona 1997. godine, kada je Junajted oba puta izgubio sa 0:1 i ispao.

Šmajhelova ispovest glasila je ovako:

"Ser Aleks Ferguson mi je priredio svoj čuveni 'tretman fenom' (vikanje u lice) trećeg stepena. Nikada ranije nisam doživeo tako nešto. Neverovatno. Bio je toliko ljut na mene... I bio je ljut čak i nakon utakmice", počeo slavni čuvar mreže, čiji je sin Kasper i sam poznati golman.

Priča se nastavila ovako:

"Naravno, ispali smo (iz Lige šampiona), a on bi se obično malo 'obratio' igračima nakon toga. Ja sam se zaista osećao loše, ali lopta je stvarno iznenadno promenila pravac (rikošet), i ja sam mu to rekao. On je samo odbrusio: 'Aaa, klasični golmanski izgovori!' – bio je baš, baš besan".

I, tu priča dobija obrta:

"Sledećeg dana, pozvao me je u svoju kancelariju. Pomislio sam: 'O bože, zar će nastaviti?'", rekao je Šmajhel i otkrio nešto što je malo ko znao:

"Međutim, izvinio mi se! Naime, on je otišao kući posle meča, ponovo pogledao gol na TV-u, video je da je stvarno bio rikošet i izvinio mi se. Odmah nakon tog izvinjenjea je otišao kod optičara i uzeo naočare. Od tog dana, uvek je nosio naočare. Eto, pogledajte i sami, na utakmici protiv Dortmunda – bio je bez naočara. A onda već na sledećoj utakmici – Aleks Ferguson sa naočarima", rekao je Peter Šmajhel.

