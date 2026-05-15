ALBANIJA NEĆE DA PRIMA MIGRANTE: Tirana ne namerava da obnovi sporazum s Rimom o repatrijaciji izbeglica, jer ulazi u EU 2030.

ALBANSKI ministar spoljnih poslova Ferit Hodža objavio je da Tirana neće obnoviti sporazum sa Italijom 2030. godine u vezi sa korišćenjem objekata Gjader i Šenđin za repatrijaciju migranata, jer je uveren da će njegova zemlja do tada postati članica EU, pa neće biti više spadati u teritorije van Unije.

- Prvo, Sporazum je na pet godina i ja sam siguran da neće biti obnovljen, jer ćemo biti članovi Evropske unije - objasnio je.

Sporazum je ratifikovan 2024, a da bi se nastavio 2029. gdine bilo bi potrebno njegovo produženje nekoliko meseci pre isteka.

Hodža je odbio sugestije da bi ovo moglo da podstakne italijansku vladu, koja inače podržava članstvo Albanije u EU, da odbije da glasa za prijem njegove zemlje u Uniju, kako bi obezbedila zadržavanje svojih centara izgrađenih za izbeglice, koje je i finansirala.

- Italiji je bila potrebna pomoć, mi smo pomogli, i to se ne sme zaboraviti - naglasio je albanski ministar, a kasnije se oglasio albanski premijer Edi Rama i pojasnio da "protokol traje onoliko koliko Italija želi".

Italijanski ministar unutrašnjh poslova Mateo Pjantedozi koji se sastao sa albanskim kolegom Besfortom Lamalarujem u Tirani pokušao je da smiri uzburkane vode i izjavio da se "saradnja između dve zemlje nastavlja, a Italija će aktivno da podržava Albaniju na njenom putu ka pristupanju EU".

Za italijansku opoziciju poruke iz Albanije su "potvrdile neuspeh protokola", dok optužuje vladu u Rimu kako je stotinu miliona potrošeno, a stotine policajaca odvedeno sa potroliranja italijanskim gradovima da bi čuvali nekoliko desetina migranata.

Uprkos tome što je i EU potvrdila da je migraciona politika Melonijeve vlade priručnik o tome kako se dobro radi, opozicija smatra da je to daleko od modela za Evropu. Iz Brisela objašnjavaju da će centar nastaviti da se koristi, ali da "mogućnost održavanja sporazuma sa Albanijom kao trećom zemljom važi samo dok ona ostane van EU".