AUTOMOBILOM GAZIO PEŠAKE: Užas u Velikoj Britanija
VIŠE ljudi je povređeno, od kojih neki teško, kada je tokom protekle noći automobil u centru grada Derbija u Velikoj Britaniji uleteo među pešake, saopštila je danas policija.
Policija je zaustavila vozilo za koje se veruje da je izazvalo incident oko 21.30 sati u subotu a muškarac u tridesetim godinama, koji je bio za volanom, uhapšen je i nalazi se u policijskom pritvoru, prenosi Skaj njuz.
Policija okruga Derbišir je saopštila da je "istraga u ranoj fazi". "Iako znamo da će ovo biti alarmantno, želimo da uverimo ljude da ne verujemo da postoji stalni rizik za javnost", navela je policija.
BONUS VIDEO: Da li je Ujedinjeno Kraljevstvo JEDNA država? (Šokantna istina)
Preporučujemo
GARDIJAN OBJASNIO: Britaniji preti kriza zbog SAD i Izraela
28. 03. 2026. u 13:02
TRAMP OŠTRO NAPAO STARMERA: Pukla tikva zbog otpora Irana
27. 03. 2026. u 15:35
TRAMP POBESNEO NA SAVEZNIKE: NATO je tigar od papira, britanski ratni brodovi su igračke!
26. 03. 2026. u 16:41
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
