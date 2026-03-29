AUTOMOBILOM GAZIO PEŠAKE: Užas u Velikoj Britanija

VIŠE ljudi je povređeno, od kojih neki teško, kada je tokom protekle noći automobil u centru grada Derbija u Velikoj Britaniji uleteo među pešake, saopštila je danas policija.

Foto Tanjug/AP/Oliver McVeigh

Policija je zaustavila vozilo za koje se veruje da je izazvalo incident oko 21.30 sati u subotu a muškarac u tridesetim godinama, koji je bio za volanom, uhapšen je i nalazi se u policijskom pritvoru, prenosi Skaj njuz.

Policija okruga Derbišir je saopštila da je "istraga u ranoj fazi". "Iako znamo da će ovo biti alarmantno, želimo da uverimo ljude da ne verujemo da postoji stalni rizik za javnost", navela je policija.

