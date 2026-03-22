IRANCI "BOCKAJU" EVROPU: Ako ne možete da zaštitite Grenland - pozovite nas (VIDEO)
DRUŠTVENIM mrežama kruži video na kojem iranski zvaničnik sarkastično komentariše američkog predsednika Donalda Trampa i „nudi pomoć“ Evropi u vezi sa Grenlandom.
U videu, brigadni general Ahmad Reza Radan, šef iranskih policijskih snaga, ironično se obratio Evropskoj uniji tokom javnog obraćanja, aludirajući na Trampove izjave o danskoj autonomnoj teritoriji.
- Tramp je prvo pretio Evropskoj uniji, a zatim je molio. Rekao je da će doći i uzeti Grenland. Kažem EU: Ako ne možete da zaštitite svoj Grenland, kontaktirajte nas - mi ćemo ga zaštititi - rekao je Radan, izazivajući smeh publike.
Ironična opaska dolazi u kontekstu ozbiljnijih geopolitičkih tenzija i eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana.
Tenzije su porasle nakon što je Iran potpuno zatvorio strateški važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko-izraelske napade u kojima je 28. februara ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.
Američki predsednik je potom izdao oštar ultimatum Teheranu.
- Ako Iran ne otvori Ormuski moreuz bez pretnji u roku od 48 sati, SAD će napasti i uništiti njihove elektrane, počevši od najvećih - rekao je Tramp.
Iran je brzo odgovorio upozorenjem, najavljujući recipročne mere u slučaju napada na svoju infrastrukturu.
- Ako neprijatelj napadne iransku energetsku i gorivnu infrastrukturu, ciljaće sva energetska, IT i desalinizaciona infrastruktura koja pripada SAD i njihovom režimu u regionu - navodi se u saopštenju iranske vojske.
ARAGČI I KALAS NA TELEFONSKOJ LINIJI: Otkriveni detalji razgovora
MICOTAKIS UPOZORAVA: Evropa mora biti spremna u slučaju napada
PESKOV TVRDI: Vojna dejstva protiv Irana ujedinila iranski narod oko režima
BRITANSKI MINISTAR OTKRIVA: Nema informacija da bi Iran mogao da cilja Evropu
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
