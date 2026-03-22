IRANCI "BOCKAJU" EVROPU: Ako ne možete da zaštitite Grenland - pozovite nas (VIDEO)

DRUŠTVENIM mrežama kruži video na kojem iranski zvaničnik sarkastično komentariše američkog predsednika Donalda Trampa i „nudi pomoć“ Evropi u vezi sa Grenlandom.

U videu, brigadni general Ahmad Reza Radan, šef iranskih policijskih snaga, ironično se obratio Evropskoj uniji tokom javnog obraćanja, aludirajući na Trampove izjave o danskoj autonomnoj teritoriji.

- Tramp je prvo pretio Evropskoj uniji, a zatim je molio. Rekao je da će doći i uzeti Grenland. Kažem EU: Ako ne možete da zaštitite svoj Grenland, kontaktirajte nas - mi ćemo ga zaštititi - rekao je Radan, izazivajući smeh publike.

Iran's Police Chief, Ahmad Reza Radan:



If you are not capable of preserving Greenland, submit a request and we will come. pic.twitter.com/kPwkOlPEPc — Clash Report (@clashreport) March 21, 2026

Ironična opaska dolazi u kontekstu ozbiljnijih geopolitičkih tenzija i eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana.

Tenzije su porasle nakon što je Iran potpuno zatvorio strateški važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko-izraelske napade u kojima je 28. februara ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Američki predsednik je potom izdao oštar ultimatum Teheranu.

- Ako Iran ne otvori Ormuski moreuz bez pretnji u roku od 48 sati, SAD će napasti i uništiti njihove elektrane, počevši od najvećih - rekao je Tramp.

Iran je brzo odgovorio upozorenjem, najavljujući recipročne mere u slučaju napada na svoju infrastrukturu.

- Ako neprijatelj napadne iransku energetsku i gorivnu infrastrukturu, ciljaće sva energetska, IT i desalinizaciona infrastruktura koja pripada SAD i njihovom režimu u regionu - navodi se u saopštenju iranske vojske.

