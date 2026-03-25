STRAŠNA SRPSKA OSVETA! Srbija razbila Englesku u fudbalu, ovo se čekalo decenijama!

Ne tako davno, oktobra 2023, Engleska je pobedila Srbiju sa 9:1 u meču mladih fudbalskih reprezentacija. U septembru 2025. bilo je čak 0:5 za Engleze usred Beograda, kada su seniori "gordog albiona" razbili "orlove" Dragana Stojkovića Piksija u borbi za Mundijal koji će, tako, proteći ove godine bez našeg državnog tima. A danas je došao red na osvetu.

Završni turnir kvalifikacija za omladinsko prvenstvo Evrope počeo je u Portugaliji spektakularnom pobedom Srbije nad Engleskom.

Izabranici selektora Gordana Petrića (ekipa sastavljena od igrača do 19 godina starosti) pobedili su vršnjake iz Engleske sa 2:0, a moglo je da bude i više.

Prvi pogodak dao je Mihajlo Cvetković, bivša velika nada Čukaričkog, sada napadač Anderlehta, i to u 34. minutu, a konačan rezultat u 65. postavio je Bogdan Kostić.

Startna postava "orlića" (Draškić - Stojković, V. Milosavljević, Simić, Avdić - Novičić, A. Maksimović, J. Milosavljević - Zarić, Cvetković, Zečević-Džon) isprva je pustila blagu inicijativu rivalu, ali samo u smislu poseda lopte (55%-45%), ne i kada se radi o izglednim šansama. Zapravo, Englezi do velikog predaha nisu uspeli nijedan jedini šut u okvir gola da upute, dok je Petrićeva ekipa imala još dva precizna šuta, pored Cvetkovićevog pogotka, a čak sedam ukupno u tom delu meča.

Kada se činilo da će se po (ne tako dobrom) "starom srpskom običaju" nacionalna selekcija u nastavku povući i braniti se, ona je uradila suprotno.

Preuzela je stvari u svoje ruke, konstantno stvarala šanse pred golom rivala, a mrežu mu iz šestog šuta u drugom poluvremenu i zatresla - kada je rezervista Bogdan Kostić bio strelac.

Izvojevana pobeda je velika i, što ne priznati, spektakularna. Ali, još uvek ne i dovoljna. Jer, samo pobednik grupe ide na Evropsko prvenstvo čiji je domaćin Vels od 28. juna do 11. jula ove godine, a "orlići" tek treba da igraju sa domaćinom Portugalom (subota, 28. mart, od 17 časova) i Poljskom (utorak, 31. mart, isti termin). Poljaci i Portugalci se danas sastaju, takođe u pet popodne.

Srbija - Engleska 2:0 (0:0) Kvalifikacije za UEFA U19 EURO 2027, 1. kolo Srbija U19 - Engleska U19 2:0 (1:0) Strelci: 1:0 Cvetković u 34. minutu, 2:0 B. Kostić u 65.; Gimaraeš - Stadion : Kampo Žemeos Kastro; Sudija : J. Karlsen (Danska); Žuti kartoni : Dauman, Nobl, Mukasa - Zarić, Simić, Milosavljević Srbija U19: Draškić - Stojković, V. Milosavljević, Simić, Avdić - Novičić, A. Maksimović (od 73. Ranković), J. Milosavljević - Zarić (od 79. Đurđević), Cvetković (od 88. Damjanović), Zečević-Džon (od 46. B. Kostić) Engleska U19: Votmaf, Sidibe (od 70. Ngumoha), Golambekis (od 85. Nfoenku), Nobl, Mejers, Armstrong, Nioni, Mukasa (od 70. Rig), Daumen (od 85. Hauvel), Meuka, Deri

Ko igra za omladinsku reprezentaciju Srbije u fudbalu?



Podsetimo, selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić odredio je ovaj spisak igrača za drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Golmani - Vuk Draškić, Lazar Balević;

- Vuk Draškić, Lazar Balević; Odbrana - Strahinja Stojković, Stefan Mladenović, Ahmed Hadžimujović, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Andrej Pavlović, Stefan Petrović, Adem Avdić;

- Strahinja Stojković, Stefan Mladenović, Ahmed Hadžimujović, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Andrej Pavlović, Stefan Petrović, Adem Avdić; Vezni red - Vasilije Novičić, Andrija Maksimović, Jovan Milosavljević, Luka Zarić, Luis Zečević-Džon, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Bogdan Kostić;

Vasilije Novičić, Andrija Maksimović, Jovan Milosavljević, Luka Zarić, Luis Zečević-Džon, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Bogdan Kostić; Napad - Mihajlo Cvetković, Aleksa Damjanović.

