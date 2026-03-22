IRAN OBJAVIO MAPU SA TAČNIM METAMA: "Ceo region ćemo gurnuti u tamu“

IRANSKA državna novinska agencija Mehr izdala je strogo upozorenje o posledicama mogućeg napada na energetsku infrastrukturu zemlje, naglašavajući da bi takav potez imao posledice po ceo region, piše iranska agencija Mehr.

U poruci se navodi da će, u slučaju „najmanjeg napada na električnu infrastrukturu Islamske Republike Iran, ceo region biti utonut u tamu“.

Grafika na persijskom jeziku glasi poruka „Recite zbogom električnoj energiji“.

Ilustracija prikazuje mapu Persijskog zaliva sa označenim velikim elektranama i elektranama u zemljama kao što su Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, zajedno sa njihovim tipom i kapacitetom.

Tekst na dnu grafike navodi da se 70 do 80 procenata velikih elektrana u regionu nalazi duž obale Persijskog zaliva i da je veliki deo ove infrastrukture udaljen manje od 50 kilometara od mora, zbog čega se tvrdi da je u dometu iranskih raketa.

Podsetimo se da je iranska vojska ranije danas objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regionu ako Donald Tramp sprovede svoje pretnje da uništi iranske termoelektrane.

- Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informaciona i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regionu - rekao je Hatam el-Anbija, portparol komande vojske za operacije, u saopštenju koje je prenela novinska agencija Fars.

Nije precizirao na koji „režim“ misli.

Zemlje Zaliva, uključujući UAE, u velikoj meri zavise od desalinizacije, procesa pretvaranja morske vode u vodu za piće.

Tehnologija omogućava stvaranje luksuznih golf terena, vodenih parkova i skijališta usred pustinje, ali takođe predstavlja rastuću stratešku slabost.

Stotine postrojenja za desalinizaciju u Zalivu obezbeđuju pijaću vodu za oko 100 miliona ljudi.

Dok Iran i dalje dobija većinu vode iz reka i podzemnih voda, Zaliv ima veoma malo prirodnih resursa slatke vode.

Neke zemlje, poput Kuvajta, Omana i Bahreina, zavise od desalinizacije za skoro svu svoju pijaću vodu.

Ranije je Donald Tramp dao Iranu 48 sati da otvori Ormuski moreuz za brodarstvo ili da se suoči sa uništenjem iranskih elektrana.

Pretnja SAD dolazi nakon što su dve iranske rakete pogodile dva južna izraelska grada u subotu uveče, jedan od njih u blizini nuklearnog istraživačkog centra, povredivši više od 100 ljudi i izazvavši veliku materijalnu štetu.

Iako to nije bio najsmrtonosniji napad u subotu uveče, bio je najspektakularniji zbog obima pričinjene štete.

Najmanje 88 ljudi je povređeno, od kojih deset teško, u iranskom raketnom napadu na grad Arad, prema novom preliminarnom broju žrtava koje su objavili spasioci.

