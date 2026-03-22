ORBAN NAMAMIO EU U ZAMKU: Povećali mu šanse na izborima?

NEKI kritičari mađarskog premijera Viktora Orbana strahuju da su lideri EU nenamerno povećali njegove šanse na predstojećim izborima udruživši snage da ga napadnu na samitu prošle nedelje.

Orban je ponovo blokirao ključni zajam od 90 milijardi evra za finansiranje odbrane Ukrajine, što je izazvalo negodovanje među njegovim kolegama, izveštava Politiko.

Verovatno nije bilo još od Margaret Tačer da su evropski lideri bili toliko ljuti na jednog od svojih kolega.

Iako izrazi nisu bili tako grafički kao oni koji su se nekada koristili za britansku „gvozdenu ledi“ – razdragani Žak Širak je jednom rekao o Tačer, nesvestan da je mikrofon uključen: - Šta ova domaćica želi od mene? Moja jaja na tanjiru? – dubina besa na sastanku Evropskog saveta bila je očigledna.

Orban je ponovo bio glavni negativac, tvrdoglavo odbijajući da odobri ključnu finansijsku pomoć Ukrajini.

Rekao je da će to učiniti tek kada ruska nafta ponovo bude slobodno tekla u Mađarsku kroz cevovod Družba, oštećen u ruskom vazdušnom napadu. Orban optužuje Kijev da odugovlači popravke, optužbu koju ukrajinski lideri poriču.

- Nikada nisam čuo da je neko tako oštro kritikovan na samitu EU - rekao je kasnije novinarima švedski premijer Ulf Kristerson.

Da li je EU upala u zamku?

Koliko god da su ljuti na Orbana, neki od njegovih najoštrijih evropskih kritičara brinu da su lideri EU upali u zamku koju im je on pažljivo pripremio, i to u savršenom trenutku za kraj tesne izborne trke u Mađarskoj.

Veruju da je sukob nenamerno povećao njegove izborne šanse, omogućavajući mu da se kod kuće predstavi kao jedini čovek sposoban da zaštiti mađarske interese, što je njegova omiljena retorika.

- EU je trebalo da sačeka ishod mađarskih izbora - rekla je francuska poslanica Evropskog parlamenta Kloe Ridel za Politiko.

- Orban ne ide dobro u anketama. Jasno je da se bori do samog kraja, a trebalo je da izbegnu sukob oko kredita za Ukrajinu, da ga odlože i da mu ne dozvole da dobije ono što je očigledno želeo - dodala je.

Kao kopredsednica antikorupcijske intergrupe Evropskog parlamenta, Ridel je glasni kritičar Orbana.

Ona tvrdi da ako on pobedi na još jednim izborima sledećeg meseca, EU bi trebalo da uskrati sva evropska sredstva Mađarskoj kako bi je kaznila zbog njenog demokratskog nazadovanja i da razmotri „nuklearnu opciju“ oduzimanja prava glasa.

Ali ona smatra da je za sada najbolje ćutati, jer se politička dominacija dugogodišnjeg mađarskog lidera prvi put dovodi u pitanje za deceniju i po, a njegova stranka Fides zaostaje za rivalskom strankom Tise Petera Mađara u anketama.

Zašto igrati Orbanov izborni scenario i davati mu šansu da zapali sopstvenu bazu, organizuje nacionalni skup i možda ubedi neodlučne birače da glasaju za Fides?

Orbanov uigrani scenario

Dok je napuštao Brisel u petak ujutru, Orban nije delovao obeshrabreno ili uznemireno zbog kritika.

Nekoliko puta se osmehnuo, rekavši novinarima da je sve što su lideri EU mogli da urade bilo da „iznesu nekoliko pretnji, a zatim shvate da to ne funkcioniše“.

Dodao je - Nisu imali argument na koji mi nismo imali jači kontraargument. Nisu rekli lepe stvari, ali nisu mogli da smisle ništa što bi Mađarsku učinilo moralno, pravno ili politički krivom.

Sve je to deo Orbanove predizborne taktike, kaže Majkl Ignatijev, bivši kanadski političar koji je pažljivo pratio mađarsku politiku kao profesor istorije na Centralnoevropskom univerzitetu, koji je Orban izbacio iz Budimpešte.

- Sa Orbanom uvek postoji rizik da se upadne u zamku. On se bori za svoj politički opstanak - rekao je Ignatijev, ali ne krivi lidere EU za stav koji su zauzeli.

- Morate zapamtiti da se Orban bori protiv Brisela već 16 godina od ponedeljka do petka i unovčava čekove subotom i nedeljom. To je njegova igra, zar ne? Ne mislim da EU može to da promeni. Ako dođe do blagog perioda, on će i dalje igrati čvrsto - dodao je.

Orbanove četiri prethodne predizborne kampanje bile su zasnovane na ideji da se Mađarska suočava sa mračnom i opasnom spoljnom pretnjom, a on se predstavio kao čovek sudbine – jedini sposoban da zaštiti zemlju okruženu podmuklim neprijateljima.

Ovi neprijatelji su bili raznovrsni, od bezličnih finansijskih sila i međunarodnih institucija do transnacionalnih levičarskih elita i, naravno, Evropske unije.

Pirova pobeda

Iako osporava da je Orban namamio lidere EU u zamku, poslanik Evropskog parlamenta iz Fidese, Andraš Laslo, priznao je da bi sukob mogao pomoći mađarskom lideru da obezbedi peti uzastopni mandat.

- Nije nam reakcija naših partnera iz EU pomogla na izborima, već činjenica da je gospodin Orban istrajao u svom stavu i nije popustio pod pritiskom. Gospodin Orban je zapravo održao reč. Zar to nije ono što svaki građanin želi od političara? - rekao je Laslo za Politiko.

Okrivio je Vladimira Zelenskog za sukob, tvrdeći da ukrajinski predsednik namerno ne popravlja cevovod „iz političkih razloga, da bi se mešao u izbore, stvorio haos i strah u nadi da će se Mađari okrenuti protiv Orbana“.

Orban pokušava da predstavi svog rivala Mađara kao marionetu EU, ili čak ukrajinskog agenta koji želi da gurne Mađarsku u rat.

Ali prikazivanje Mađara kao instrumenta Brisela je lažno. Poslanici Evropskog parlamenta iz stranke Tisa glasali su protiv kredita od 90 milijardi evra Ukrajini, a sam Mađar kritikuje ubrzani proces pristupanja Kijeva EU. Ipak, Orban i dalje karakteriše Mađara kao „briselskog čoveka“.

- U dogovoru sa Briselom i Kijevom, žele da dovedu proukrajinsku vladu na vlast u Mađarskoj umesto nacionalne vlade - tvrdio je Orban na Fejsbuku prošle nedelje.

S obzirom na njegovu dominaciju u mađarskim medijima, spajanje EU, Mađara i Ukrajine u jednog neprijatelja moglo bi da funkcioniše - barem u ruralnim područjima koja Orban mora da zadrži ako želi da izvojuje još jednu pobedu. Ali ako u tome uspe na osnovu prošlonedeljnog sukoba, „to će za njega biti Pirova pobeda“, rekao je Peter Kreko, direktor Instituta za politički kapital.

- Orban može ovo da iskoristi u kampanji da demonstrira svoju borbu protiv Brisela kod kuće, ali ako ostane na vlasti, Savet će igrati tvrdo. Sada je situacija loša za EU, ali će biti mnogo gora za Mađarsku na srednji i duži rok – ako Orban ostane na vlasti - zaključio je Kreko.

(Indeks.hr)

