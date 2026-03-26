PUTNIČKI AUTOBUS UPAO U REKU, NAJMANJE 20 MRTVIH: Iz potopljenog vozila izvlačili tela dece

NAJMANjE 24 osobe su poginule u Bangladešu nakon što je putnički autobus sa oko 40 putnika pao u reku Padmu prilikom pokušaja ukrcavanja na trajekt, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Unsplash

Nesreća se dogodila u sredu kada je autobus izgubio kontrolu približavajući se trajektu, prenosi Rojters.

Prema navodima policije, vatrogasaca i službe civilne zaštite, autobus se prevrnuo i potonuo skoro devet metara u reku.

"Spasioci su izvukli 22 tela iz potopljenog autobusa, uključujući šest muškaraca, 11 žena i petoro dece. Do sada je potvrđeno da su dvadeset četiri osobe poginule, uključujući dve žene koje su preminule nakon što su izvučene iz vode", rekao je zvaničnik vatrogasne službe Talha Bin Zasim.

Četiri jedinice vatrogasne službe i 10 ronilaca predvodili su potragu i spasavanje, uz podršku vojske, policije, obalske straže i lokalnih vlasti.

Kako dodaje Rojters, zvaničnici strahuju da bi se još putnika moglo voditi kao nestalo.

(Telegraf)



BONUS VIDEO