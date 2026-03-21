DOJUČERAŠNJI TRAMPOV OBAVEŠTAJAC: Video sam kako se oko predsednika stvara balon

DžO Kent, bivši direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, optužio je izraelske lidere i američke ratne huškače da mesecima vrše pritisak na Donalda Trampa da napadne Iran, iako nije bilo čvrstih dokaza da je Teheran predstavljao neposrednu pretnju.

Kent, koji je ove nedelje podneo ostavku zbog rata, rekao je u emisiji „Megin Keli Šou“ da su izraelski i američki zvaničnici stvorili „komoru“ oko Trampa, isključivši skeptične glasove iz debate i na kraju ubedivši predsednika da krene u rat.

- Video sam kako se oko predsednika Trampa stvara balon. Predsednik je bio izolovan i čuo je te glasove samo unutar komore - rekao je Kent.

Kent je objasnio da je podneo ostavku jer nije mogao da podrži američko-izraelski rat protiv Irana, pošto Teheran ne predstavlja „neposrednu pretnju“ Sjedinjenim Državama.

Naglasio je da je Amerika pod pritiskom da krene u rat od strane „Izraela i njegovog moćnog lobija“ i optužio je visoke izraelske zvaničnike i medije da vode „dezinformativnu kampanju“ koja je obmanula Trampa.

Govoreći u emisiji „Megin Keli Šou“, Kent je rekao da su ovog puta Bendžamin Netanjahu i njegovi savetnici, zajedno sa američkim zagovornicima rata poput senatora Lindzija Grejama, uspešno ubedili američkog predsednika da deluje pre nego što je administracija mogla u potpunosti da razmotri sve moguće posledice.

- Koji god argument da su koristili, rezultat je bio da je predsednik Tramp bio uveren da će, ako sada preduzme akciju, cela situacija biti brza i laka - zaključio je Kent.

