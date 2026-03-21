DOJUČERAŠNJI TRAMPOV OBAVEŠTAJAC: Video sam kako se oko predsednika stvara balon
DžO Kent, bivši direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, optužio je izraelske lidere i američke ratne huškače da mesecima vrše pritisak na Donalda Trampa da napadne Iran, iako nije bilo čvrstih dokaza da je Teheran predstavljao neposrednu pretnju.
Kent, koji je ove nedelje podneo ostavku zbog rata, rekao je u emisiji „Megin Keli Šou“ da su izraelski i američki zvaničnici stvorili „komoru“ oko Trampa, isključivši skeptične glasove iz debate i na kraju ubedivši predsednika da krene u rat.
- Video sam kako se oko predsednika Trampa stvara balon. Predsednik je bio izolovan i čuo je te glasove samo unutar komore - rekao je Kent.
Kent je objasnio da je podneo ostavku jer nije mogao da podrži američko-izraelski rat protiv Irana, pošto Teheran ne predstavlja „neposrednu pretnju“ Sjedinjenim Državama.
Naglasio je da je Amerika pod pritiskom da krene u rat od strane „Izraela i njegovog moćnog lobija“ i optužio je visoke izraelske zvaničnike i medije da vode „dezinformativnu kampanju“ koja je obmanula Trampa.
Govoreći u emisiji „Megin Keli Šou“, Kent je rekao da su ovog puta Bendžamin Netanjahu i njegovi savetnici, zajedno sa američkim zagovornicima rata poput senatora Lindzija Grejama, uspešno ubedili američkog predsednika da deluje pre nego što je administracija mogla u potpunosti da razmotri sve moguće posledice.
- Koji god argument da su koristili, rezultat je bio da je predsednik Tramp bio uveren da će, ako sada preduzme akciju, cela situacija biti brza i laka - zaključio je Kent.
(Dnevni avaz)
Preporučujemo
TRAMPOV ŠEF ZA ANTITERORIZAM PODNEO OSTAVKU ZBOG IRANA: Dao intervju, sad ga FBI istražuje
19. 03. 2026. u 10:14
AMERIČKA VOJNA BAZA U PLAMENU: Žestok napad tokom noći (VIDEO)
NAJMANjE četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, uz niz eksplozija sinoć i u ranim jutarnjim satima.
21. 03. 2026. u 09:31
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
EKSPLOZIV BIO SPREMAN: "Digli bismo u vazduh aerodrom na Grenlandu"
DVA MESECA pre izraelsko-američkog napada na Iran, Danska je bila spremna da oružano brani svoj suverenitet nad Grenlandom.
19. 03. 2026. u 14:12
