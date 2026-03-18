AMERIČKI NOSAČ AVIONA POTISNUT IZ REGIONA? Oglasio se Iran: Ispalili smo snažne rakete
Iranska mornarica izvela je raketnu operaciju kako bi primorala američki nosač aviona "Abraham Linkoln" da se povuče iz regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.
- Kao odgovor na zločine Sjedinjenih Američkih Država, iranska mornarica je ispalila snažne rakete obala-more, potisnuvši nosač aviona iz regiona - navedeno je u saopštenju, prenosi agencija Tasnim.
Vojska je navela da je operacija izvedena dok su iranske snage održavale oproštajnu ceremoniju za 84 poginula pripadnika vojske sa razarača Dena i 20 nestalih heroja te jedinice.
Napadi SAD i Izraela na Iran počeli su 28. februara, kada je ubijen vrhovni iranski vođa Ali Hamnei i nekoliko visokih vojnih komandanta i civila.
Napadi su uključivali opsežne vazdušne udare na vojne i civilne ciljeve širom Irana, sa značajnim žrtvama i štetom na infrastrukturi. Iranske oružane snage su uzvratile raketnim udarima i napadima dronovima na mete u Izraelu i američke baze u regionu Bliskog istoka.
