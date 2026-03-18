Svet

AMERIČKI NOSAČ AVIONA POTISNUT IZ REGIONA? Oglasio se Iran: Ispalili smo snažne rakete

Новости онлине

18. 03. 2026. u 09:53

Iranska mornarica izvela je raketnu operaciju kako bi primorala američki nosač aviona "Abraham Linkoln" da se povuče iz regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

АМЕРИЧКИ НОСАЧ АВИОНА ПОТИСНУТ ИЗ РЕГИОНА? Огласио се Иран: Испалили смо снажне ракете

Foto: X/CENTCOM

- Kao odgovor na zločine Sjedinjenih Američkih Država, iranska mornarica je ispalila snažne rakete obala-more, potisnuvši nosač aviona iz regiona - navedeno je u saopštenju, prenosi agencija Tasnim.

Vojska je navela da je operacija izvedena dok su iranske snage održavale oproštajnu ceremoniju za 84 poginula pripadnika vojske sa razarača Dena i 20 nestalih heroja te jedinice.

Napadi SAD i Izraela na Iran počeli su 28. februara, kada je ubijen vrhovni iranski vođa Ali Hamnei i nekoliko visokih vojnih komandanta i civila.

Napadi su uključivali opsežne vazdušne udare na vojne i civilne ciljeve širom Irana, sa značajnim žrtvama i štetom na infrastrukturi. Iranske oružane snage su uzvratile raketnim udarima i napadima dronovima na mete u Izraelu i američke baze u regionu Bliskog istoka.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

CRNOGORAC PAO U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?
Svet

0 0

CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

18. 03. 2026. u 11:03

Politika
Tenis
Fudbal
SASTANCI RUŠE ILI GRADE KOMPANIJU: Kako upravljanje konfliktima utiče na produktivnost tima

SASTANCI RUŠE ILI GRADE KOMPANIJU: Kako upravljanje konfliktima utiče na produktivnost tima