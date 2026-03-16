PARALELNI RAT NA BLISKOM ISTOKU: Amerika i Izrael napadaju još jednu državu?!

IRAN, Amerika i Izrael su 17. dan u ratu, a Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) naveo je da su snage u okviru najnovijeg talasa operacije lansirale ukupno 54 rakete, uključujući Horamšahr, Hajbar Šekan, Kadr i Emad, kao i, prvi put, četiri jedinice strateške rakete "Sajdžil".

Sa druge strane, američke obaveštajne službe obavestile su predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da je pokojni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei imao ozbiljne sumnje da njegov sin Modžtaba Hamnei treba da ga nasledi na toj funkciji.

Država koja bi mogla najviše da strada od američko-izraelskog napada na Iran jeste Irak, zemlja sa oko 47 miliona stanovnika, zbog krhke političke strukture i velike budžetske zavisnosti od nafte.

Irak je godinama bio bojno polje na kojem su se sudarali interesi Teherana i Vašingtona. Već nekoliko sati nakon početka američko-izraelskog napada na Iran 28. februara, sukobi su ponovo izbili i na teritoriji Iraka.

U toj zemlji se vodi paralelni rat, odnosno "rat u senci", kako navodi Financial Times. Iran i šitske grupe koje Teheran podržava napadaju američke vojne baze u Iraku, dok Sjedinjene Američke Države bombarduju proiranske formacije na iračkoj teritoriji.

