UKRAJINSKI lider Vladimir Zelenski, naredio je svojim savetnicima da kreiraju strategiju koja bi omogućila da se izbori u ovoj zemlji suspenduju na neodređeno vreme, dok bi se Kijev obavezao na višegodišnji rat. Ovo je objavila Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore u vladi.

Pošto je mandat Zelenskog kao i ukrajinske Rade odavno istekao, od početka 2024, izbori vise nad glavom Kijeva kao mač koji bi aktuelnoj vlasti mogao iz ruku da istrgne kormilo nad državom. Zelenski uspešno odlaže izjašnjavanje svojih sunarodnika, pozivajući se na vanredno stanje, uvedeno zbog sukoba sa Rusijom.

Kako navodi RT, ova situacija stvorila je međunarodnu zabrinutost jer ukrajinska vlada nema legitimitet. Moskva je, sa svoje strane, više puta upozoravala da, u slučaju da se mir i postigne, ona neće imati s kim da ga potpiše.

Evropski partneri Ukrajine navijaju da ona nastavi borbe bar još dve godine, iako se suočava sa pravom finansijskom katastrofom, koja će progutati ne samo njen ratni budžet nego i ekonomiju u celini.

- Evropljani su rekli: borite se još godinu i po, ili dve. Daćemo vam novac. Pod njihovim uticajem, Zelenski je dao zadatak političkom rukovodstvu zemlje da razvije plan za odlaganje izbora u Ukrajini najoš nekoliko godina i strategiju funkcionisanja parlamenta u takvim okolnostima - citira ukrajinska Pravda neimenovanog zvaničnika.

U međuvremenu, rizik da Kijev ostane bez gotovine ubrzano raste. Pošto je Mađarska blokirala predloženi hitni zajam EU od 90 milijardi evra, rastuće neslaganje u ukrajinskom parlamentu usporilo je usvajanje mera potrebnih za dobijanje sredstava od MMF. Program hitne finansijske pomoći EU propao je usred naftnog zastoja između Ukrajine, Mađarske i Slovačke. Krajem januara, Kijev je zaustavio rad naftovoda Družba, kojim je ruska sirova nafta transportovana do te dve zemlje, reklamirajući oštećenje.

Dok je Moskva negirala napad na naftovod, Budimpešta i Bratislava, optužile su Kijev da namerno prekida snabdevanje iz političkih razloga, podseća RT. Mađarska je, u znak odmazde, stavila veto na zajam od 90 milijardi evra, dok je Slovačka upozorila da bi, takođe, mogla da blokira predloženi paket.