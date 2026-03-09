NOVI AJATOLAH RANJEN U RATU: Oglasila se iranska televizija

IRANSKA državna televizija, izveštavajući o imenovanju Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu Irana, saopštila je da je on ranjen u ratu.

Foto: Profimedia

U televizijskom programu je opisan kao „džanbaz“, što znači osoba ranjena od strane neprijatelja, u „Ramazanskom ratu“, kako iranski mediji nazivaju trenutni sukob.

Ali jedan analitičar je kasnije sugerisao da je Hamnei možda ranjen dok je služio u iransko-iračkom ratu 1980-ih.

Modžtaba Hamnei se nije pojavljivao u javnosti od početka sukoba. Njegov otac, bivši ajatolah, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran 28. februara, na samom početku rata.

Izraelci: Progoniti ćemo svakog naslednika pokojnog ajatolaha

Sjedinjene Države i Izrael će se verovatno protiviti imenovanju Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu Irana. Predsednik SAD Donald Tramp je prošle nedelje rekao da želi da igra ulogu u izboru novog lidera Irana.

Iako je naznačio da bi bio otvoren za nekoga ko je povezan sa trenutnim rukovodstvom, jasno je stavio do znanja da se protivi tome da to bude Modžtaba Hamnei. „Hameneijev sin je za mene neprihvatljiv“, naglasio je Tramp.

Izrael je takođe izdao upozorenje pre potvrđivanja Hameneijevog drugog sina za vrhovnog vođu, rekavši da će nastaviti da progoni svakog naslednika pokojnog ajatolaha.



