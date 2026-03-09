FRANCUSKA POSLALA PORUKU IRANU: "Moraju napraviti velike ustupke i radikalno promeniti stav"

"VLASTI u Iranu moraju napraviti velike ustupke i radikalno promeniti stav", poručio je francuski ministar spoljnih poslova u ponedeljak, dan nakon što je Iran dobio novog vrhovnog vođu.

- Režim mora napraviti velike ustupke i radikalno promeniti stav, stati na kraj ovim destabilizirajućim akcijama koje su opasne za regiju i za nas same te vratiti Irancima ključeve njihove budućnosti - izjavio je Žan Noel Barot za Frans Inter.

Novi vrhovni vođa

Mojtab Hamenei, 56-godišnji klerk koji se smatra bliskim iranskim konzervativcima, posebno zbog svojih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike, izabran je u nedelju za vrhovnog vođu od strane Skupštine stručnjaka, tela od 88 šijitskih klerika. Nasledio je svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen prvog dana rata koji su zajednički pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.

Poziv na prekid napada između Libana i Izraela

Žan Noel Barot takođe je pozvao Izrael i proiransku šijitsku grupu Hezbolah da prekinu međusobne napade između Libana i Izraela. Ministar je odbio odgovoriti na pitanje jesu li izraelske operacije u južnom Libanu nesrazmerne.

- Što se tiče izraelskih operacija u Libanu, koje su odgovor na neopravdane i nepravedne napade Hezbolaha, one uzrokuju masovno raseljavanje stanovništva, što rezultira desecima smrtnih slučajeva, stotinama, a uskoro i hiljada povreda - rekao je.

- Obe strane moraju se vratiti na prethodnu situaciju, odnosno na primirje koje smo osigurali u novembru 2024 - dodao je.

