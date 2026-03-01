OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN HAMNEI: Jedna greška ga koštala života, Tramp imao neočekivanog saveznika

SKRIVEN duboko u svom bunkeru, Ali Hamenei nije očekivao drzak dnevni napad u samom srcu svoje moći.

Za kratak trenutak prošle godine, život Alia Hamneija visio je o koncu.

Izraelski zvaničnici imali su kratkotrajnu priliku da likvidiraju ajatolaha tokom dvanaestodnevnog rata sa Iranom. Na kraju je predsednik SAD Donald Tramp obuzdao tu nameru i naterao Iran i Izrael da postignu nestabilno primirje.

Osam meseci kasnije, kako su pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog i raketnog programa zastali, predsednik SAD ostao je bez strpljenja, a Hamneiju je isteklo vreme.

Iranski državni mediji potvrdili su da je Hamnei ubijen na sastanku zajedno sa najmanje pet drugih visokih zvaničnika režima u centru Teherana u subotu ujutru, kada su izraelske snage bacile desetine bombi na njegov kompleks. Istovremeni udari izvedeni su na najmanje još dve lokacije širom grada u pokušaju da se „odseče glava zmije“.

Snimci koje je verifikovao The Telegraph pokazuju guste oblake dima koji se uzdižu visoko iznad Teherana sa ruševina Hameneijeve kancelarije i kompleksa, dovoljno guste da zaklone sunce. Satelitski snimci pokazuju da je veliki deo objekta sravnjen sa zemljom, odakle je telo vrhovnog vođe, probijeno gelerima, navodno izvučeno.

Navodno su i Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu videli fotografije njegovog tela.

Iznenadni udar i propust režima

Hamnei je postajao sve povučeniji nakon prošlogodišnjeg pokušaja ubistva. Čak su i njegove objave na društvenim mrežama postale retke.

Bunker u njegovom kompleksu nalazi se toliko duboko da je, prema navodima, potrebno više od pet minuta liftom da se do njega stigne. Prilike su bile retke, ali je njegovim protivnicima bila potrebna samo jedna. SAD i Izrael požurili su sa planovima kada su uočili priliku da obezglave iranski režim.

Režim nije očekivao napad oko 8.10 ujutru po lokalnom vremenu. Jedan visoki odbrambeni zvaničnik opisao je akciju kao „masivan, izuzetno smeli dnevni napad“ koji je „odmah pogodio najviše rukovodstvo“.

Režim je zatečen „u subotu ujutru tokom Ramazana i tokom Šabata“, kada se manje očekivala akcija.

Podrška neočekivanog partnera

Izrael je, prema navodima, imao podršku i neočekivanog partnera - Saudijske Arabije.

Prestolonaslednik Mohamed bin Salman navodno je u više navrata telefonom razgovarao sa Trampom, podstičući američki napad. Uprkos javnom zalaganju za diplomatiju, u privatnim razgovorima je upozoravao da će Iran postati jači ako ne bude odmah napadnut.

CIA je mesecima pratila Hameneja, prateći njegovo kretanje i navike. Američka agencija saznala je za sastanak u subotu i da će on lično prisustvovati, nakon čega je ta informacija prosleđena Izraelu.

Na osnovu toga, SAD i Izrael prilagodili su vreme napada i izveli udar usred dana.

U početku su iranske vlasti tvrdile da je Hamenej evakuisan i da je živ, ali su državni mediji kasnije priznali njegovu smrt.

Sumnje u izdaju

Nije jasno na koje sisteme praćenja je Tramp mislio, ali postoje spekulacije da je postojao špijun u unutrašnjem krugu ajatolaha.

SAD raspolažu širokim spektrom obaveštajnih, nadzornih i izviđačkih sposobnosti, uključujući vazdušno i svemirsko izviđanje, elektronsku obaveštajnu podršku, presretanje komunikacija i ljudske izvore.

Prema navodima, SAD su gađale vojne ciljeve krstarećim raketama, raketnim sistemima HIMARS i dronovima u okviru operacije „Epski bes“, dok je Izrael gađao skladišta raketa i ključne zvaničnike.

Izrael je koristio i sajber napade – hakovana je aplikacija za molitvu kako bi se podstakli vojnici da prebegnu, a državna novinska agencija IRNA je kompromitovana i korišćena za širenje poruka o teškom udaru po režimu.

Poslednja objava na Hamenejevom nalogu prikazivala je figuru sa mačem Zulfikar, simbolom povezanim sa Alijem ibn Abi Talibom.

Nakon izveštaja o njegovoj smrti, njegov saradnik Ali Larijani zapretio je osvetom:

„Učinićemo da cionistički kriminalci i besramni Amerikanci zažale zbog svojih postupaka.“

Raspad vojnog vrha

Izrael tvrdi da je praktično razbio vojno rukovodstvo Irana. Objavljena je lista likvidiranih, među kojima su komandant Revolucionarne garde Mohamad Pakpur, sekretar Saveta za bezbednost Ali Šamhani i ministar odbrane Aziz Nasirzade.

Iranska agencija Fars saopštila je da su u udarima poginuli i članovi Hamneijeve porodice.

Sada se postavlja pitanje šta sledi nakon Hameneja, koji je bio na čelu Irana gotovo tri četvrtine postojanja režima.

Prema procenama CIA, mogao bi ga zameniti tvrdi krug Revolucionarne garde, ali postoje i ocene da ta struktura neće biti jedinstvena kao do sada, što bi moglo otvoriti pukotine u režimu.

Tramp je pozvao Irance da iskoriste vakuum vlasti: „Ovo je najveća prilika da iranski narod povrati svoju zemlju.“

Kako god se situacija razvijala, Iran je u šoku. Ali Hamenej bio je tek drugi vrhovni vođa zemlje. Možda i poslednji.

