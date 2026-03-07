POGOĐEN AERODROM U DUBAIJU? Hitno upozorenje avio-kompanije: "Ne dolazite na terminale" (VIDEO)

AVIO-KOMPANIJA Emirates saopštila je da su svi letovi za i iz Dubaija obustavljeni do daljnjeg. U dramatičnoj objavi na mreži X, kompanija je apelovala na putnike da ne dolaze na aerodrom. Ova drastična mera usledila je nakon snažne eksplozije koja je odjeknula nadomak terminala, dok tenzije i vazdušni udari na Bliskom istoku dostižu tačku ključanja.

Tokom subote, iznad Međunarodnog aerodroma u Dubaiju (DXB) začula se snažna eksplozija, nakon čega se na nebu pojavio veliki oblak dima, potvrdili su očevici za novinsku agenciju AFP. Kancelarija za medije Dubaija oglasila se povodom ovog događaja i opisala ga kao "manji incident nastao usled pada krhotina nakon presretanja projektila", preneo je indijski "The Economic Times".

Emirates Airlines suspend all flights to and from Dubai International Airport until further notice. pic.twitter.com/jjkk3iRYlF — Russian Market (@runews) March 7, 2026

Platforme za praćenje letova, poput Flightradar24, zabeležile su napetu situaciju u kojoj su avioni satima kružili iznad grada u "holding" šablonu, čekajući dozvolu za sletanje pre nego što je vazdušni prostor nad Emiratima potpuno blokiran.

Hitno upozorenje kompanije Emirates: "Ne dolazite na terminale!"

"Sigurnost naših putnika i posade nam je apsolutni prioritet i oko toga neće biti kompromisa", zvanično je saopštio Emirates. Kompanija je prethodnih dana uspevala da obavlja ograničen broj letova iz Dubaija i Abu Dabija isključivo kroz privremene i sigurne vazdušne koridore, ali je dalja eskalacija primorala menadžment na potpunu obustavu operacija.

WATCH: Iranian drone intercepted over Dubai International Airport - filmed from a residential window as explosions "shook the building," according to the person who filmed it. pic.twitter.com/HT5to7GbsY — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 7, 2026

Putnicima je izdato striktno uputstvo da ne kreću ka aerodromu ukoliko nemaju direktnu potvrdu. Svi putnici pogođeni ovim prekidom (sa rezervacijama do 31. marta) dobiće fleksibilne opcije, sa mogućnošću povraćaja novca ili besplatne promene leta za datume pre 30. aprila.

Najgori kolaps avio-saobraćaja od pandemije

Ovo zatvaranje neba predstavlja samo vrh ledenog brega u onome što svetski analitičari nazivaju najgorim šokom za globalnu avio-industriju još od pandemije koronavirusa. Zvanični podaci pokazuju da je preko 80 odsto letova u regionu otkazano.

Novi bezbednosni incidenti nadovezuju se na višednevne udare Irana širom Zaliva.

Prema izveštajima stranih medija, ovo nije prvi udar na infrastrukturu UAE ove nedelje:

U ranijim napadima na aerodromu u Dubaiju povređeno je četvoro radnika i oštećen je jedan od terminala

Krhotine dronova i projektila izazvale su požare u blizini američkog konzulata u Dubaiju

Na udaru su se našle i ekskluzivne lokacije, te su zabeleženi incidenti u blizini luksuznog hotela Fairmont na čuvenom ostrvu Palm Džumeira, kao i kod kultnog hotela Burdž Al Arab

Stotine hiljada očajnih putnika trenutno je zaglavljeno na terminalima širom sveta, dok se Bliski istok suočava sa neviđenom blokadom neba i stalnim opasnostima iz vazduha.

