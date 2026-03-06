IRANSKI PUKOVNIK OŠTRO ZAPRETIO: Proširićemo i intenzivirati napade na kukakavičke snage i objekte cionističkog režima
PORTPAROL Centralnog štaba vojske Irana pukovnik Ibrahim Zolfgari izjavio je danas da će se odgovor na američko-izraelski napad na tu zemlju proširiti i intenzivirati, kao i da vojska Irana nastavlja da presreće izraelske i američke avione i dronove širom zemlje.
On je rekao da je Izrael pokušao da sakrije svoje vojne resurse među civilnim područjima, ali da iranske snage nastavljaju da ih lociraju i napadaju, prenosi Press tv.
- Kukavičke vojne snage i objekti cionističkog režima sakrili su se u civilnim i javnim slojevima. Ali otkrivanje i napadi na agresore će se nastaviti, a u narednim danima trend napada će postati intenzivniji i rašireniji - rekao je on.
Prema njegovim rečima iranska vojska je rano jutros pratila i uništila jedan borbeni avion F-15E i četiri napredna izviđačko-borbena drona - Hermes 900 i MQ-9 - na nebu iznad zapadnih, jugozapadnih i južnih delova zemlje.
Američko-izraelski napadi na Iran počeli su u subotu, 28. februara, a Iran je na njih odgovorio gađajući ciljeve u Libanu, Bejrutu, Kuvajtu i drugim bliskoistočnim zemljama.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
