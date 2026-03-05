FICO: Ništa ne verujem Zelenskom, čak ni da mu je nos među očima

SLOVAČKI premijer Robert Fico ne veruje u tvrdnje Vladimira Zelenskog o oštećenju naftovoda „Družba“, objavio je list „Denik“.

Foto: Profimedia

- Ne verujem Zelenskom. Čak ni u to da mu je nos među očima - rekao je premijer.

Fico je takođe podsetio novinare da ukrajinske vlasti nisu dozvolile slovačkom i evropskom ambasadoru da procene tehničko stanje naftovoda „Družba“ i blokirale su predlog za formiranje inspekcijske komisije.

Takođe je upozorio da Kijev, ometanjem snabdevanja, gubi podršku Bratislave.

Prethodno je Fico predstavio satelitske snimke, tvrdeći da oni potvrđuju ispravnost naftovoda „Družba“ u Ukrajini.

Ranije je mađarski premijer Viktor Orban istakao da su se Mađarska i Slovačka složile da osnuju zajedničku komisiju za utvrđivanje stanja naftovoda „Družba“ i pozivaju Vladimira Zelenskog da dozvoli ulazak mađarskim i slovačkim stručnjacima.



Slovačka vlada je na predlog premijera Roberta Fica odobrila raskid sporazuma sa Ukrajinom koji je predviđao hitna snabdevanja električnom energijom, proizlazi iz dokumenata na veb-sajtu slovačkog kabineta.

Podsetimo, tranzit ruske nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj obustavljen je 27. januara.

Ukrajinske vlasti su kao razlog navele udar ruskog drona, dok Budimpešta i Bratislava odgovornost pripisuju Kijevu. Obnova isporuka više puta je odlagana, poslednji put do 26. februara, a Fico smatra da bi tranzit mogao biti nastavljen tek posle 3. marta.