Svet

FICO: Ništa ne verujem Zelenskom, čak ni da mu je nos među očima

Новости онлине

05. 03. 2026. u 08:02

SLOVAČKI premijer Robert Fico ne veruje u tvrdnje Vladimira Zelenskog o oštećenju naftovoda „Družba“, objavio je list „Denik“.

ФИЦО: Ништа не верујем Зеленском, чак ни да му је нос међу очима

Foto: Profimedia

- Ne verujem Zelenskom. Čak ni u to da mu je nos među očima - rekao je premijer.

Fico je takođe podsetio novinare da ukrajinske vlasti nisu dozvolile slovačkom i evropskom ambasadoru da procene tehničko stanje naftovoda „Družba“ i blokirale su predlog za formiranje inspekcijske komisije.

Takođe je upozorio da Kijev, ometanjem snabdevanja, gubi podršku Bratislave.

Prethodno je Fico predstavio satelitske snimke, tvrdeći da oni potvrđuju ispravnost naftovoda „Družba“ u Ukrajini.

Ranije je mađarski premijer Viktor Orban istakao da su se Mađarska i Slovačka složile da osnuju zajedničku komisiju za utvrđivanje stanja naftovoda „Družba“ i pozivaju Vladimira Zelenskog da dozvoli ulazak mađarskim i slovačkim stručnjacima.

Zelenski je odbio predlog, saopštio je Fico.

Slovačka vlada je na predlog premijera Roberta Fica odobrila raskid sporazuma sa Ukrajinom koji je predviđao hitna snabdevanja električnom energijom, proizlazi iz dokumenata na veb-sajtu slovačkog kabineta.

Podsetimo, tranzit ruske nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj obustavljen je 27. januara.

Ukrajinske vlasti su kao razlog navele udar ruskog drona, dok Budimpešta i Bratislava odgovornost pripisuju Kijevu. Obnova isporuka više puta je odlagana, poslednji put do 26. februara, a Fico smatra da bi tranzit mogao biti nastavljen tek posle 3. marta.

