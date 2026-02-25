Svet

"RAT U UKRAJINI NE OSAKAĆUJE RUSIJU VEĆ EVROPU" Orban optužio lidere EU: Spaljuju se stotine milijardi evra ni za šta

В. Н.

25. 02. 2026. u 09:20

MAĐARSKI premijer Viktor Orban optužio je danas evropske lidere da su se u utorak složili sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim o nastavku rata.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

- Ovo su loše vesti za Evropu. Produžava se rat za koji očigledno nema rešenja na frontu, ali koji podrazumeva strašna razaranja. Oko 35.000 ljudi umire ili ostaje osakaćeno svakog meseca dok se linije fronta jedva pomeraju, ostavljajući stotine hiljada udovica, siročadi, majki koje oplakuju svoje sinove. To je ono što Brisel podržava - navodi se u Orbanovoj objavi na Fejsbuku.

Orban je konstatovao da se spaljuju stotine milijardi evra "ni za šta" i dodao da rat u Ukrajini ne osakaćuje Rusiju već Evropu, kao i da stvara rizik od nuklearnog sukoba i suočavanja Evrope sa nuklearnom silom, prenosi MTI.

- Uvukli bi i nas u to ako bismo im dozvolili - rekao je Orban i optužio lidera mađarske opozicione stranke Tisa Petera Mađara da je prošle nedelje u Minhenu potpisao tajni pakt sa briselskim liderima uz nemačku pomoć.

- On bi odvojio Mađarsku od jeftine nafte i gasa. Tisa je u energetskom ratu stala na stranu Ukrajine, a ne Mađara. Mađarska mora da ostane van ovoga. Mađarska vlada mora da sačuva bezbednost Mađarske. Mi ćemo to postići - rekao je Orban i dodao da je sporazum lidera Tise držan u tajnosti kako Mađari ne bi saznali istinu pre izbora.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

