Svet

IRAN OPASNO ODGOVORIO NAKON TRAMPOVOG GOVORA: Uporedili ga sa nacistom Gebelsom

Новости онлине

25. 02. 2026. u 09:41

PORTPAROL iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da su tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa, koje je o Iranu izrekao u govoru o stanju nacije, netačne i dodao da su "profesionalni lažovi" dobri u stvaranju iluzije istine.

Foto: Profimedia

On je tako reagovao na Trampove izjave da su SAD tokom junskog napada prošle godine uništavale iranski program nuklearnog oružja, ali da Teheran "ponovo" pokušava da izgradi nuklearno oružje i da on neće dozvoliti da se to dogodi, da je Iran već razvio rakete koje mogu da ugroze Evropu i SAD, kao i da je tokom nedavnih protesta ubijeno 32.000 ljudi.

- Ponavljaj laž dovoljno često dok ne postane istina, propagandna maksima koju je skovao nacista Jozef Gebels, a sada se sistematski koristi od strane američke administracije i njenih ratnih profitera, posebno genocidnog cionističkog entiteta, kako bi unapredili svoju podmuklu kampanju dezinformacija protiv Irana. Sve što tvrde o iranskom nuklearnom programu, njegovim balističkim raketama i broju žrtava tokom januarskih nemira nije ništa više od ponavljanja "velikih laži". Niko ne bi trebalo da bude prevaren ovim očiglednim lažima - napisao je Bagei.

