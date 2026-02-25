IRAN OPASNO ODGOVORIO NAKON TRAMPOVOG GOVORA: Uporedili ga sa nacistom Gebelsom
PORTPAROL iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da su tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa, koje je o Iranu izrekao u govoru o stanju nacije, netačne i dodao da su "profesionalni lažovi" dobri u stvaranju iluzije istine.
On je tako reagovao na Trampove izjave da su SAD tokom junskog napada prošle godine uništavale iranski program nuklearnog oružja, ali da Teheran "ponovo" pokušava da izgradi nuklearno oružje i da on neće dozvoliti da se to dogodi, da je Iran već razvio rakete koje mogu da ugroze Evropu i SAD, kao i da je tokom nedavnih protesta ubijeno 32.000 ljudi.
- Ponavljaj laž dovoljno često dok ne postane istina, propagandna maksima koju je skovao nacista Jozef Gebels, a sada se sistematski koristi od strane američke administracije i njenih ratnih profitera, posebno genocidnog cionističkog entiteta, kako bi unapredili svoju podmuklu kampanju dezinformacija protiv Irana. Sve što tvrde o iranskom nuklearnom programu, njegovim balističkim raketama i broju žrtava tokom januarskih nemira nije ništa više od ponavljanja "velikih laži". Niko ne bi trebalo da bude prevaren ovim očiglednim lažima - napisao je Bagei.
