SRBIJA I CRNA GORA "ZAMENJENE" ZA UKRAJINU Vajdel razbila iluzije Kijeva: Orban je garancija da Ukrajina ne uđe u EU

KO-LIDERKA desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Alis Vajdel, koja je u poseti Budimpešti, izjavila je danas da je mađarski premijer Viktor Orban jedina garancija da Ukrajina neće ući u Evropsku uniju, jer ne ispunjava kriterijume za ulazak, čak ni u pogledu indeksa korupcije.

Foto: Profimedia

-Ukrajina je neuređena, potpuno nefunkcionalna država i nikada joj ne bi trebalo dozvoliti da se pridruži EU, rekla je ko-liderka AfD u intervjuu za mađarski list Mandiner, dodajući da su zemlje poput kandidata Crne Gore ili Srbije "očigledno zamenjene" za Ukrajinu.

Vajdel je rekla da su ekonomski podaci Ukrajine i ceo proces političke tranzicije takvi da zemlja nije pogodna za članstvo u EU. Prema njenim rečima, ulazak Ukrajine u Uniju mogao bi da "destabilizuje region i dovede do većih političkih problema za Evropsku uniju".

-Niti bi Ukrajina mogla da se pridruži NATO-u, rekla je ona, dodajući da AfD deli cilj mađarske vlade da postigne mir u Evropi, što zahteva dijalog sa obe zaraćene strane.

Nemačka vlada, dodala je, nije ništa naučila iz prošlosti, dodajući da je trenutna situacija "katastrofalna".

-Kako nemačka vlada može biti u lošim odnosima sa Sjedinjenim Državama, Kinom i Rusijom istovremeno?, upitala je liderka AfD-a.

Ona je kritikovala evropsko rukovodstvo, rekavši da je šteta koju su prouzrokovali "ozbiljna" i da se plaši da su sada u toku politički procesi koji će "izmaći kontroli".

Vajdel je rat u Ukrajini nazvala posredničkim ratom i da su samo SAD sposobne da uspostave mir.

-Rat nije između Rusije i Ukrajine, već prvenstveno između SAD i Rusije, zbog čega su one bile strane u pregovorima, istakla je Vajdel i dodala je da Evropljani ne treba da se brinu o tome gde se nalazi rusko-ukrajinska granica.

Takođe je sugerisala da bi Nemačka trebalo da preuzme ulogu posrednika, a ne da nastavlja ratno-huškačku retoriku.

Za Evropu je važno, dodala je, da rat ne eskalira dalje.

Ona je naglasila da Mađarska vodi politiku koja štiti nacionalni suverenitet, što je, kako je ocenila, suprotno politici Brisela.

Vajdel je kritikovala i lidera mađarske opozicije, Petera Mađara, koga je nazvala "briselskom marionetom", napominjući da bi politički uspon Mađara doveo do gubitka mađarskog suvereniteta, jer bi, kako kaže, on bio pod direktnim uticajem briselskih struktura.

(Tanjug)

