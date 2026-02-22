OPSADNO STANJE I PUCNJAVA KOD TRAMPA: Naoružan krenuo na imanje predsednika SAD, zaustavljen mecima Tajne službe
NAORUŽAN muškarac je ubijen nakon što je pokušao da nezakonito uđe na Trampovo imanje na Floridi, prenose mediji.
Tajna služba je pucala i ubila naoružanog muškarca koji je pokušavao da uđe u obezbeđene prostorije Mar-a-Lago.
Osumnjičeni je primećen severno od imanja kako nosi nešto što je izgledalo kao sačmara i kanister za gorivo.
