OPSADNO STANJE I PUCNJAVA KOD TRAMPA: Naoružan krenuo na imanje predsednika SAD, zaustavljen mecima Tajne službe

22. 02. 2026. u 15:21

NAORUŽAN muškarac je ubijen nakon što je pokušao da nezakonito uđe na Trampovo imanje na Floridi, prenose mediji.

Foto: Profimedia

Tajna služba je pucala i ubila naoružanog muškarca koji je pokušavao da uđe u obezbeđene prostorije Mar-a-Lago.

Osumnjičeni je primećen severno od imanja kako nosi nešto što je izgledalo kao sačmara i kanister za gorivo.

