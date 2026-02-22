OPSADNO STANJE I PUCNJAVA KOD TRAMPA: Naoružan krenuo na imanje predsednika SAD, zaustavljen mecima Tajne službe

NAORUŽAN muškarac je ubijen nakon što je pokušao da nezakonito uđe na Trampovo imanje na Floridi, prenose mediji.

Foto: Profimedia

Tajna služba je pucala i ubila naoružanog muškarca koji je pokušavao da uđe u obezbeđene prostorije Mar-a-Lago.

Osumnjičeni je primećen severno od imanja kako nosi nešto što je izgledalo kao sačmara i kanister za gorivo.

BREAKING: The Secret Service shot and killed an armed man who was trying to enter the secured premises of Mar-a-Lago. The suspect was observed north of the property carrying what appeared to be a shotgun and a fuel can. pic.twitter.com/UMSr7shT0h — Knights OSINT (@KnightsOSINT) February 22, 2026

