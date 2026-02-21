NASTAVLJA SE RUSKA OFANZIVA: Oružane snage oslobodile Karpovku u Donjeckoj Narodnoj Republici
RUSKE oružane snage preuzele su kontrolu nad selom Karpovka u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Kao rezultat aktivnih operacija, jedinice grupe Zapad oslobodile su selo Karpovka -navedeno je u saopštenju, prenela je Ria novosti.
Resorno ministarstvo je dodalo da su ruske snage uništile "neprijateljsku živu silu i vojnu tehniku u oblastima naselja Borovaja, Kovšarovka, Osinovo u Harkovskoj oblasti, kao i u Krasnom Limanu u DNR".
Prema tvrdnjama ruskog ministarstva, u proteklih 24 sata Oružane snage Ukrajine izgubile su do 170 boraca, dva kozačka oklopna borbena vozila, tri artiljerijska oruđa, uključujući dve haubice M777 kalibra 155 milimetra, 21 vozilo i tri skladišta municije u ovom delu fronta.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
PUTINOV BLICKRIG SA 15.000 VOJNIKA ZA SLOM NATO-a? Simulacija otkriva slabu tačku Zapada - ruski šah-mat bez kopnene invazije
13. 02. 2026. u 17:05 >> 17:20
OVO SU NOVE RUSKE BOMBE Ukrajinci u panici: "Previše ih je, razaranja su ogromna"
11. 02. 2026. u 20:56
TRENUTAK KAD JE SRBIJA ZANEMELA! Vučić se uhvatio za glavu nakon priznanja ove hrabre žene: Dođe mi da zajedno sa vama plačem!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se uhvatio za glavu nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.
20. 02. 2026. u 22:47
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"KOSOVO, SRBIJA, USTANITE!" Tramp pozdravio i goste kojih nije bilo u sali
AMERIČKI predsednik Donald Tramp osnovao je Odbor za mir, ali je već na osnivačkom sastanku "Odbora za mir" zapretio ratom. Pretnju iz govora ponovio je i u avionu za Džordžiju. Ozbiljnost pokazuje i premeštanje nosača aviona u istočno Sredozemlje.
21. 02. 2026. u 09:40
Komentari (0)