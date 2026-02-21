RUSKE oružane snage preuzele su kontrolu nad selom Karpovka u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Kao rezultat aktivnih operacija, jedinice grupe Zapad oslobodile su selo Karpovka -navedeno je u saopštenju, prenela je Ria novosti.

Resorno ministarstvo je dodalo da su ruske snage uništile "neprijateljsku živu silu i vojnu tehniku u oblastima naselja Borovaja, Kovšarovka, Osinovo u Harkovskoj oblasti, kao i u Krasnom Limanu u DNR".

Prema tvrdnjama ruskog ministarstva, u proteklih 24 sata Oružane snage Ukrajine izgubile su do 170 boraca, dva kozačka oklopna borbena vozila, tri artiljerijska oruđa, uključujući dve haubice M777 kalibra 155 milimetra, 21 vozilo i tri skladišta municije u ovom delu fronta.

(Tanjug)

