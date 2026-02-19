PRVE SLIKE HAPŠENJA PRINCA ENDRUA: Pogledajte kako ga policija privodi na porodičnom imanju (FOTO)
POLIJA je bivšeg britanskog princa Endrjua uhapsila na rođendan.
Policija je saopštila da bivši princ Endrju uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije.
Portparol je rekao da policajci pretražuju kuću u Norfolku, kao i onu u kojoj je živeo godinama.
Endrju je u policijskom pritvoru, a uhapšen je na 66. rođendan.
Endruovo hapšenje je otkriveno danas oko sat vremena nakon što je policija viđena u Sandringemu. Šest policijskih džipova okružilo je na imanje kralja Čarlsa u Norfolku nešto posle 8 sati ujutru
Prolaznici su rekli da je grupa od osam ljudi bila u civilu, "ali je izgledalo kao da su policajci".
Podsetimo, Endrju Mauntbaten Vindžor, poznatiji kao bivši princ Endrju, uhapšen je danas u Velikoj Britaniji. Nakon što su mu oduzete sve titule i nakon što je iseljen iz palate u Vindžoru zbog veza sa Džefrijem Epstajnom bivši princ Endrju Mauntbaten-Vindžor danas puni 66 godina, policija je viđena u Sandringramu.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
UHAPŠEN PRINC ENDRU: Policija upala u kuću zbog veza sa Epstajnom
19. 02. 2026. u 11:18
NOVI SKANDAL U BRITANIJI: Endru otkrio poverljive informacije Epstajnu
12. 02. 2026. u 10:58
PRONAĐENO OBEZGLAVLjENO TELO ŽENE: Prolaznici je videli pored seoske kuće
18. 02. 2026. u 16:33
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)