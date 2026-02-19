Svet

PRVE SLIKE HAPŠENJA PRINCA ENDRUA: Pogledajte kako ga policija privodi na porodičnom imanju (FOTO)

В.Н.

19. 02. 2026. u 12:16

POLIJA je bivšeg britanskog princa Endrjua uhapsila na rođendan.

ПРВЕ СЛИКЕ ХАПШЕЊА ПРИНЦА ЕНДРУА: Погледајте како га полиција приводи на породичном имању (ФОТО)

Foto: Printskrin Iks/@MikeWestGB

Policija je saopštila da bivši princ Endrju uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije.

Portparol je rekao da policajci pretražuju kuću u Norfolku, kao i onu u kojoj je živeo godinama.

Endrju je u policijskom pritvoru, a uhapšen je na 66. rođendan.

Endruovo hapšenje je otkriveno danas oko sat vremena nakon što je policija viđena u Sandringemu. Šest policijskih džipova okružilo je na imanje kralja Čarlsa u Norfolku nešto posle 8 sati ujutru

Prolaznici su rekli da je grupa od osam ljudi bila u civilu, "ali je izgledalo kao da su policajci".

Podsetimo, Endrju Mauntbaten Vindžor, poznatiji kao bivši princ Endrju, uhapšen je danas u Velikoj Britaniji. Nakon što su mu oduzete sve titule i nakon što je iseljen iz palate u Vindžoru zbog veza sa Džefrijem Epstajnom bivši princ Endrju Mauntbaten-Vindžor danas puni 66 godina, policija je viđena u Sandringramu.

