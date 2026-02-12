SLEDI VREMENSKI OBRT KOJI NIKO NE ŽELI! Upaljen meteo alarm, nagle promene mogu uticati na zdravlje
I DANAS će biti toplo vreme za ovaj period godine, navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Nakon sunčanog pre podneva, posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, uveče i tokom noći sa slabom kišom ponegde u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.
Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.
Najviša temperatura biće od 12 do 18 stepeni.
U Timočkoj Krajini očekuje se pretežno oblačno i osetno hladnije vreme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 3 stepena.
Idućih dana biće uobičajene temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama.
U petak (13. februara) očekuje se prestanak kiše - ujutro na severozapadu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima uz delimično razvedravanje.
U subotu (14. februara), nakon pretežnog vedrog jutra i prepodneva, tokom dana uslediće novo naoblačenje, koje će uveče i tokom noći ponovo usloviti kišu, a na planinama sneg. Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju.
U nedelju (15. februara) očekuje se osetno hladnije vreme, uz umeren i jak vetar, u skretanju na severozapadni, a kiša će kratkotrajno preći u sneg uz lokalno stvaranje manjeg snežnog pokrivača.
Hladno vreme zadržaće se do utorka (17. februara), a zatim će uslediti porast temperature uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama.
(Tanjug)
