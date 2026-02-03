Svet

"MISLIM DA ĆEMO IMATI DOBRE VESTI" Tramp poslao tajanstvenu poruku o Rusiji i Ukrajini: Prvi put to kažem

В. Н.

03. 02. 2026. u 09:58

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bi njegova administracija uskoro mogla da ima dobre vesti u vezi sa svojim naporima da se okonča gotovo četvorogodišnji rat u Ukrajini.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

- Mislim da nam ide veoma dobro sa Ukrajinom i Rusijom. Prvi put to kažem. Mislim da ćemo možda imati dobre vesti - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, preneo je Rojters.        

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof prisustvovaće pregovorima sa delegacijama Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju, saopšteno je iz Bele kuće.

Prethodno je Zelenski najavio da će se naredni krug trilateralnih pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o završetku rata u Ukrajini održati 4. i 5. februara u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je odlaganje druge runde mirovnih pregovora o Ukrajini u Abu Dabiju rezultat neslaganja u rasporedima delegacija, i da će novi razgovori biti održani 4. i 5. februara.

Na prethodnom susretu u Abu Dabiju od 23. do 24. januara fokus pregovora je bio na završetku rata i daljem procesu mirovnih dogovora.

(Tanjug)

