"NIKADA NIJE TRAŽIO DA SE SRETNE S PUTINOM" Hitno se oglasio Kremlj o slučaju DŽefrija Epstajna

KREMLj nije dobio bilo kakve predloge od američkog finansijera Džefrija Epstajna, uključujući i one u vezi sa mogućim susretom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. To je za RTVI izjavio portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP

„Ne“, kratko je odgovorio predstavnik Kremlja na pitanje u vezi sa tim.

Kako su ranije preneli mediji, iz dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD se, navodno, vidi da je skandalozno poznati američki finansijer Džefri Epstajn želeo da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da je o tome više puta pisao u prepisci sa tadašnjim generalnim sekretarom Saveta Evrope Turbjernom Jaglandom.

